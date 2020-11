Crearon el programa provincial de Huerta Escolares en La Pampa

En la sesión de la Cámara de Diputados de La Pampa se aprobó por unanimidad el proyecto de ley para crear el Programa Provincial de Huertas Escolares en todo el territorio de la provincia de La Pampa.

“Hay que tener una política productivista. Nos hemos puesto de acuerdo que hay que avanzar con este tipo de iniciativas. Este proyecto no solo es un recurso pedagógico, sino tiene que ver con una cuestión más profunda, que es enseñar un proyecto colectivo, ahorro en la economía familiar, y que además tiene que ver con un valor nutricional de esos alimentos y del aprendizaje de consumir lo que uno produce. Son varios los fines. Estamos produciendo menos del 10% de lo que consumimos, y eso hay que revertirlo”, argumentó Espartaco Marín.

Por su parte, Andrea Valderrama opinó que “es un recurso importante en lo didáctico y para construir una mirada crítica respecto a esta temática”. María Laura Trapaglia dijo que “este bloque se compromete a seguir trabajando en estos proyectos para seguir aportando”.

ALIMENTOS

Por unanimidad salió el proyecto por el que solicitan al Poder Ejecutivo, implemente las acciones necesarias para cumplimentar la Resolución 73/252 de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Torroba argumentó la iniciativa: “El 80% de los alimentos son de origen vegetal. El 40% de los cultivos que producen alimentos se pierden por plagas. Esto provoca muchas pérdidas. Producir alimentos para el año 2050 es un desafío, y se trata de producir la cantidad de alimentos necesarios con el menor impacto ambiental”.

BENEPLÁCITO

Además, de Juan Pedro Brindesi se aprobaron por unanimidad los proyecto por los que expresan beneplácito por la puesta en órbita del satélite SAOCOM 1B, y públicas felicitaciones al Ingeniero Electromecánico Juan Pablo Paparini, por su labor en la puesta en órbita del mismo satélite.

AGROECOLOGÍA

Más adelante, con la abstención de Agustina García, se aprobó por el resto de los bloques el proyecto por el que solicitan se incluya en los planes de estudios de la Universidad Nacional de La Pampa el espacio curricular «Agroecología» en distintas carreras.

García justificó su abstención: “Como militante de la universidad no puedo acompañar este proyecto. La autonomía universitaria es uno de los principios de la reforma universitaria, junto con la gratuidad. Han sido varios los intentos de hacer perder la autonomía. No dudo de la buena fe de los autores de este proyecto, por eso solicito la abstención en la votación”.

A su vez, Marcos Cuelle comentó que “también he sido militante reformista. La universidad es la caja de resonancia donde se producen todos los debates, y la verdad que si bien no coincido con la redacción del proyecto, entiendo que no hay una violación de la autonomía”.

Martín Balsa aclaró que “nadie se está metiendo con la autonomía universitaria, porque pedimos que analicen la viabilidad, porque cuando se apruebe la ley vamos a tener que traer a profesores de afuera de la provincia”.

REPUDIOS

Por otro lado, se aprobó por unanimidad el proyecto de resolución por el que manifiestan repudio a las amenazas de Eduardo Prestofelippo, director del portal Data 24, dirigidas a la Vice Presidenta de la Nación, Cristina Fernández. “Este joven libertario ha cometido una acción más en cuanto a su desprecio por el sistema democrático. Ya lo hizo con otros dirigentes. No es un psicópata solamente. Sino que forma parte de este grupo de gente que desde la política destrozan al sistema político. Nosotros podemos tener distintas opiniones, pero es un riesgo muy grande para la democracia que todos estos señores tengan la única herramienta para comunicar al pueblo el odio”, argumentó Oscar Zanoli.

En el mismo sentido salió el proyecto por el que expresan repudio a las amenazas sufridas por el Dip. Sergio Massa y su familia. Lilia Caimari dijo que “no hay lugar para la violencia, esto es parte de grupos minoritarios que no desean la paz. Por eso tenemos que repudiar este tipo de conductas”.

