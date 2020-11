Diputados sacó dictamen para sancionar la Ley de Gestión Integral de Plaguicidas

Hoy se desarrolló un Plenario de las comisiones de Legislación General, Legislación Social, Asuntos Agrarios y Ecología para tratar el proyecto donde se propicia la aprobación de una nueva Ley de Gestión Integral de Plaguicidas en todo el territorio de la provincia de La Pampa. Finalmente, se emitió dictamen favorable con la mayoría del Frejupa y Movimiento Productivo Pampeano, mientras que se opusieron los legisladores de la UCR y Propuesta Federal, y Comunidad Organizada (CO) fijará posición en el recinto legislativo.

El diputado Oscar Zanoli (Frejupa) explicó que esta iniciativa que viene debatiendo desde principios de año. “La ley de plaguicidas ha dado un largo debate y hemos recibido y escuchado a todos los sectores que querían participar. Durante los transcursos de los distintos plenarios y sobre todo al finalizar, tomamos en cuenta las sugerencias y modificaciones para la ley”, dijo.

“Se han incorporado y/o cambiado 17 siglas dentro de la ley. Entre las más importantes, era ver cómo incluir los establecimientos emplazados en el área rural tanto a las escuelas como a las casas y los bienes de familia”, siguió el diputado.

“Tuvimos muchas dudas sobre la prescripción de compras y se cambió a receta de compra. También, se agregó el artículo 67 con 3 incisos referidos a la educación sobre los plaguicidas”, comentó.

Además, dijo: “Estoy seguro que a todos nos movilizó lo de Inés Strizzi de Realicó, lo que nos hace pensar que tenemos que cuidar la salud, el medioambiente y la producción sin descuidar ninguno de los dos primeros puntos. Por nosotros y por las próximas generaciones”, concluyó Zanoli.

RECHAZÓ RADICAL

Por su parte, Francisco Torroba fijó la posición de su bloque. “Desde la UCR no acompañamos este proyecto. Tenemos cuestionamientos con respecto a las distancias y a las excesivas multas”, adelantó.

Sandra Fonseca (CO) expresó que no sabía que “iban a dictaminar tan rápido”. “Pensamos que íbamos a llegar a un proyecto con mayor consenso. Me parece que se ha trabajado seriamente, pero no nos hemos escuchado entre los miembros de esta Cámara”, cuestionó.

Nuevamente tomó la palabra Zanoli: “Queremos aclarar que en los meses de junio y julio los bloques tenían que enviar los aportes. Pero desde la UCR no hemos recibido nada. Se tomaron muchísimos aportes de Comunidad Organizada y Propuesta Federal con respecto a varios artículos. Tanto de estos dos bloques como de las diferentes instituciones”, señaló.

DEBATE LEGISLATIVO

Más adelante, Martín Balsa expresó: “Yo creo que se hizo un esfuerzo muy grande para lograr concentrar todo. Sobre todo discusiones con el Ejecutivo. Ojalá que esta ley se respete”.

El radical Mauricio Agón también opinó: “Entendemos que no se puede conformar los pedidos de todos, pero este proyecto es violatorio de la ley de ambiente, del principio de progresividad, y genera una inseguridad jurídica muy importante con la incorporación permanente de la palabra ‘productos de uso agrícola’ separados de la palabra ‘plaguicida’, cuando el objetivo de la ley tiene que ver con los productos plaguicidas. Además, entiendo que las distancias son excesivas. Por eso no podemos acompañar este dictamen”.

Desde Propuesta Federal, Martín Ardohain dijo: “Yo me quedo con la predisposición que todos los bloques tuvieron. La postura nuestra es que podemos discutir el asunto de las distancias. Nosotros teníamos tres consignas: salud, medioambiente y producción. Lo que queremos sacar es la mejor ley, pero tenemos diferencias”.

Por último, Zanoli aclaró que “estamos dispuestos a mejorar la ley en todo lo que podamos hasta el último momento. Las discusiones más grandes sobre esta ley la hemos tenido con el Ejecutivo. Hemos cambiado muchos artículos y estuvimos hasta la semana pasada discutiéndola”, finalizó.

