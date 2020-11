José Antonio «El Chango» Saravia Toledo, la partida de un Chalchalero

18 de Noviembre de 1977 – Muere José Antonio «Chango» Saravia Toledo, en la Ciudad de Salta. Cantor, músico y abogado.

Integrante de Los Chalchaleros, grupo al que entró a formar parte sustituyendo a Aldo Saravia en 1949. Le dió orden al grupo, convirtiéndose en su director musical en las primeras grabaciones. Al retirarse lo reemplazó Ernesto Cabeza en 1953.

En 1959, se convirtió en el creador y director de “Los de Salta”, que por entonces eran “Los Arrieros” y actuaban en la confitería “City Bar” (calle España y Mitre, de Salta). El conjunto lo formaban Luis Chalabe, Miguel Arnaldo Ramos, Luis R Luis Rodríguez y Luis Gualter Menú. Era el intervalo y habían bajado a tomar algo cuando se les arrimó un señor de apariencia aristocrática (que les recordaba a Lucio V. Mansilla) y lo primero que les dijo fue: -Caramba, ¿cómo ustedes están cantando música folklórica con esas bombachas brillantes?. Eso no puede ser. -Menú, un poco molesto, como todo muchacho demasiado joven, le dijo con insolencia: Bueno, ¿y usted quien es? -Yo soy Saravia Toledo, respondió. -¡Ah! ¿Usted es el director de “Los Chalchaleros”?. Pero, ¡encantado!. -Miren, mis amigos –siguió diciéndoles-, no actúen con ese indumento. Empleen el indumento verdadero del gaucho salteño. -Mire Doctor –le dijeron-, nosotros no tenemos quién nos incline, quién nos dé la verdad de las cosas. ¿Por qué usted no nos ayuda un poco? -Encantado –dijo el Doctor José Antonio Saravia Toledo-. En mis horas libres yo puedo organizarlos. Delgadito, buen mozo, de bigote, muy desenvuelto, simpatiquísimo, verdadera autoridad en materia folklórica, centro obligado de todas reuniones, sin que se lo proponga, profesor, secretario de la Corte de Justicia de Salta, hombre amplio, Saravia Toledo los tomó a su cargo.

Tenía 61 años, cuando ocurrió su fallecimiento.

