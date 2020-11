La FIFA anunció medidas históricas para el fútbol femenino sobre maternidad

La FIFA, el máximo organismo del fútbol mundial, anunció un paquete de medidas con el objetivo de proteger los derechos laborales a las jugadoras que se queden embarazadas y quieran ser madres.

Entre las reglas más importantes que propone la entidad, los clubes estarán obligados a garantizar 14 semanas de baja remunerada a las jugadoras que hayan quedado embarazadas, y también a facilitar su reincorporación a su puesto de trabajo tras el parto.

Un club no podrá despedir a una futbolista por quedar embarazada ni podrá incluir «cláusulas anti-embarazo» en sus contratos.

En la baja de maternidad obligatoria de 14 semanas se mantendrá al menos dos tercios del salario establecido en el contrato de la jugadora. Además, en el momento de reincorporarse al trabajo, el club deberá facilitar la reintegración de la jugadora y ofrecerle apoyo médico y físico. Las futbolistas tendrán derecho a amamantar a sus bebés y/o extraerse leche.

Emilio García Silvero, responsable legal de la FIFA, explicó en sus redes sociales que «la idea es proteger a las jugadoras antes, durante y después del parto. Queremos crear nuevos estándares globales mínimos que garanticen que ninguna jugadora debe sufrir una desventaja por quedar embarazada».

— Emilio García Silvero (@GarciaSilvero) November 19, 2020