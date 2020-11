Lavin desmintió que La Pampa esté cerrada: “Todos los días realizó trámites para personas que entran y salen”, dijo

La intendenta de Ingeniero Luiggi, Patricia Lavín, ayer jueves expresó sus molestias con los sectores anticuarentena y Abran La Pampa, y reconoció que sus adherentes mayoritariamente están identificados con sectores críticos al gobierno provincial y nacional. «No entiendo a los anticuarentenas o el movimiento Abran La Pampa, como si la provincia estuviera cerrada. Y nosotros todos los días estamos acompañando para hacer los trámites de las personas que tienen que ingresar y salir de La Pampa, para dar respuesta a quienes van a buscar a sus hijos a Córdoba», afirmó en una entrevista con Radio DON 101.5 Mhz.

«Hay actividades esenciales que permanentemente pasaron los límites de La Pampa sin problemas, pero se tienen que respetar certificados, trámites y trazabilidad. Te lo digo porque acá yo hago los trámites para las personas porque diariamente me traen solicitudes. Hay personas que han querido venir, y vinieron; pero tienen que hacer el correspondiente aislamiento porque se deben cuidar ellos, cuidar a sus familias y cuidar a la comunidad», agregó la entrevistada.

Lavín es la primera intendenta pampeana que salió a cuestionar a estos grupos que han proliferado en las redes sociales. La entrevistada destacó que esta pandemia «le costó mucho esfuerzo a muchos sectores que están por fuera de las actividades esenciales, y sin dudas ha sido un año muy difícil de transitar desde lo económico y lo sanitario».

«Hay sectores que todavía no pueden volver a trabajar, y tenemos que sumar las inversiones que tuvo que realizar el Estado para contener la pandemia, para asistir a los pacientes, cubrir los aislamientos y cuarentenas que fueron dificultando mucho todo lo cotidiano», expresó.

«Hoy no tenemos otra alternativa que el aislamiento para frenar el virus, por eso no entiendo qué significado tiene Abran La Pampa», destacó.

-Es un movimiento en las redes sociales que tiene mucha publicidad.

-Sí, claro, suena lindo y tiene buena publicidad, pero es una publicidad engañosa porque no hay nadie que no pueda ingresar a La Pampa. Hay actividades esenciales que permanentemente pasaron los límites de La Pampa sin problemas, pero se tienen que respetar certificados, trámites y trazabilidad. Y te lo digo porque acá hago yo los trámites para las personas, que diariamente me los solicitan. Hay personas que han querido venir y vinieron; pero tienen que hacer el correspondiente aislamiento porque se deben cuidar ellos, cuidar a sus familias y cuidar a la comunidad

-¿Estuvo reunida con representantes de este sector en Ingeniero Luiggi?

-No, no estuve reunida. Dejaron un petitorio en mesa de entrada, para que sea elevado al gobernador (Sergio Ziliotto).

-Periodísticamente se identifica a varios integrantes como personas que están alineados en sectores opositores al gobierno provincial y nacional. ¿En Ingeniero Luiggi coincide que también son opositores a las administraciones del Frente de Todos y Frejupa?

-En líneas generales, sí. Son sectores que cuestionan medidas como la cuarentena, o todo lo que se hizo durante este tiempo. En Ingeniero Luiggi están alineados, en líneas generales, a otros espacios políticos. La verdad, no puede decir que eso los motive. Si se que son sectores que (fueron críticos) durante todos estos meses de pandemia. Acá nos esforzamos por cuidar a la comunidad con los protocolos sanitarios y provinciales, que respetamos a rajatabla por es la manera de llevar adelante esta pandemia. Brindamos el total apoyo a nuestro gobernador

(Sergio Ziliotto) porque creo que esta es la salida, y no los discursos de anticuarentena y antivacunas que proponen desde algunos sectores y que por supuesto no comparto.

-Ahora se están abriendo más destinos para ingresos y egresos desde La Pampa.

-A medida que se va viendo la curva epidemiológica que vamos teniendo, es la manera responsable de trabajar. A medida que se puede se van habilitando nuevas actividades y destinos. Y así se continuará. Se flexibilizará lentamente porque es la forma de ir controlando los contagios, porque cada vez que abrís hay mayor posibilidad de nuevos contagios. Cada decisión esta analizada y evaluada, porque se van monitoreando la situación de las localidades que se van abriendo. Esto no es caso cerrado, porque lo que hoy está abierto, si mañana está

complicado epidemiológicamente, ahí se cerrará, porque no tenemos otra manera de cuidarnos.

Comentarios

Comentarios