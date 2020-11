Fuerzas Javier!!: En el Día de la Enfermería los colegas alentaron la recuperación del castense Javier Piorno

Desde 1953, el 21 de noviembre se conmemora en Argentina el Día de la Enfermería, recordando la fecha donde se fundó la Federación de Asociaciones de Profesionales Católicas de Enfermería, que nuclea a las enfermeras y enfermeros argentinos.

La fecha quedó instituida por el Ministerio de Salud de la Nación; de ese suceso a la actualidad el desarrollo de la profesión fue en una constante evolución y progreso. La provincia de La Pampa no escapó a esa realidad, dado que actualmente cuenta con dos organismos formadores: el Instituto Visión Tecnológica (IVT) y la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UNLPam.

Desde el año 2019 comenzaron las Residencias en Enfermería, contando este año con cinco nuevos residentes, cuatro en la especialidad UCI y uno en Enfermería Comunitaria.

Este año se dio inicio a las pasantías rentadas de Enfermería, que no solo se centraron en el Hospital Lucio Molas de Santa Rosa, sino que fueron distribuidas en otras localidades, dándole al sistema público de Salud un rol importante en la formación y capacitación de los estudiantes en la provincia de La Pampa.

El enfermero santarroseño Horacio Zalabardo recordó que se trata de una fecha que habitualmente los enfermeros/as lo celebraban realizando jornadas de capacitación. “En este momento, por esta pandemia que nos toca vivir a nivel mundial, nos acordaremos de nuestro día de otra manera”, dijo.

“Son 8 largos meses de trabajo donde esta pandemia nos ha templado, era algo que a ninguno nos había tocado vivir pero siempre organizándonos de una u otra manera de la parte que a Enfermería nos toca”, continuó.

El profesional destacó el gran compromiso laboral de todo el personal de Salud ante esta situación. “Uno habla permanentemente con otros enfermeros de la provincia y sabemos del sacrificio, no solo para estar en la trinchera sino también para obtener conocimientos sobre la pandemia e ir disminuyendo los riesgos que nos puedan llevar a un contagio”, sostuvo Zalabardo.

Zalabardo emitió un mensaje a sus compañeros, deseando un feliz día, más allá de la forma de festejo e instó a continuar con la misma forma de trabajo, finalizando con un Fuerzas Javier!, en referencia al castense Javier Piorno, quien es enfermero del CEAR que está internado –desde hace un mes- en terapia intensiva, después de contagiarse de Covid 19.

AÑO MUNDIAL DE LA ENFERMERÍA

Por último, desde General Pico, Roberto Bertone, quien además de venir de la rama de la Enfermería es uno de los directores asociados del Hospital Gobernador Centeno, hizo hincapié en que este 2020 se había decretado, antes de la pandemia, como el Año Mundial de la Enfermería. “Creo que es un desafío a nuestra profesión, en los distintos niveles de formación, poder transitar esto que es histórico y es un desafío para la profesión que permitirá capitalizar nuevos cambios en esta y otras disciplinas. No quisiéramos estar en esta situación pero nos toca enfrentarla de la mejor manera, nos sentimos fortalecidos y creo que la Enfermería, particularmente, demuestra ante el mundo una disciplina que da prestación los 365 días del año, las 24 horas del día, en cualquier rincón donde haya que transitar procesos de enfermedad de la gente”, dijo.

EN EL OESTE



Rosario Peletay es la enfermera del Centro de Salud de Chos Malal, en el oeste profundo de La Pampa, orgullosa y enamorada de su profesión, comentó lo que significa la Enfermería en su vida y cómo es ser enfermera en ese paraje ubicado a unos 60 kilómetros de La Humada.

“Ser enfermera en el oeste profundo, además de la parte profesional, es mi vocación, es lo que elegí, lo que siempre me gustó, además, estudiar de grande no fue fácil. Siempre fue un anhelo ser enfermera y todo eso me llevó a volver al lugar de mis raíces, el trabajo está latente y más con esta pandemia. Aportar siempre a mi trabajo dotes de empatía y de comunicación, no es fácil, al no tener un médico aquí, el médico más cercano está a 60 kilómetros (de tierra), no es fácil, hay gente con diabetes, hipertensa”, dijo Rosario.

“La llegada de esta pandemia fue muy complicada pero tuvimos siempre el apoyo tanto de Provincia como a nivel nacional, cuando veíamos que estaba en China nunca imaginamos que iba a llegar tan cerca como lo tuvimos nosotros en La Humada, la gente era como que decía es en otro país, no va a llegar, o exageran mucho y no era así, cuando quisimos acordar tuvimos casos en La Humada, tan cerca de Chos Malal, a 60 kilómetros, y ahí no dudé en venir a colaborar con mis compañeras”, contó Rosario.

“En estos casos hay que manejar todo con mucha cautela, hay una población añeja, hay que explicarles mucho y ponerse en sus zapatos para hacerle entender que hay una pandemia y los cuidados necesarios”, comentó,. Y agregó a modo de anécdota haber visto personas de a caballo y con su barbijo colocado.

El hecho de no tener un médico genera aún más valor a su función, ya que muchas veces debe tomar decisiones de manera inmediata en ese lugar tan alejado. En Chos Malal se hace un recorrido semanal de toda la población y a fin de mes se entrega la medicación crónica, además cuenta con una ambulancia nueva, con comunicación vía radio y también a través de internet, que brinda la Escuela.

Rosario hizo un agradecimiento al Gobierno de La Pampa, por la oportunidad “de trabajar en un lugar tan alejado de los centros más poblados, pero es lo que me gusta, lo que me llena de orgullo”.

“Un saludo desde lo más profundo del oeste pampeano, desde Chos Malal, para todas mis compañeras enfermeras de toda la provincia”, concluyó Rosario.

