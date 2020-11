Consecuencias de la pandemia en Castex: En el BNA el 60 % de los usuarios se endeudó con las tarjetas de créditos

El gerente de la sucursal Eduardo Castex del Banco de la Nación Argentina (BNA), Eduardo Pilone, indicó que durante la pandemia se produjo el endeudamiento de aproximadamente el 60 por ciento de los usuarios de tarjetas de créditos, y actualmente se están acordando refinanciaciones «a plazos para 2021». «La pandemia golpeó en todos los sectores y agravó la situación, porque hay gente que fue cumplidora toda la vida y hoy se les está haciendo difícil poder cumplir con los pagos», se lamentó Pilone en una entrevista con Radio DON 101.5 Mhz.

El entrevistado destacó las distintas líneas de créditos para pymes y micropymes, compra de motocicletas y equipos informáticos que lanzó la banca estatal nacional para «reactivar la economía». Y también se lanzaron promociones para compras con las tarjetas de créditos que cuentan con importantes bonificaciones para dinamizar el sector comercial.

«Como estamos en un sector agrícola ganadero, la pandemia no nos afectó tan grave como en otras localidades, pero el sector comercial ha tenido muchas bajas importantes en su economía y actualmente se está reactivando», analizó Pilone.

«Hoy están esperando las llegada de las fiestas porque la gente cobra el aguinaldo, y con el aguinaldo reactivar las ventas. En este tiempo se tuvieron que reconvertir para competir de otra forma, con la utilización de las redes sociales o las ventas online. Y el Banco Nación está tratando de ayudar con promociones para que los comercios salgan de esta situación que estamos atravesando», dijo Pilone.

-El BNA hace una fuerte inversión con las promociones de las tarjetas de créditos para dinamizar el sector comercial.

-Sí. Se hace un gran esfuerzo desde el BNA y también desde los comercios porque aportan una parte de las bonificaciones, porque los comercios ayudan para entre todos dar una solución a la clientela.

-¿Durante la pandemia se generó endeudamiento entre los usuarios de las tarjetas de créditos?

-Está complicado. Se han buscado alternativas porque en abril y octubre se hicieron cuotificaciones de saldos de tarjetas de créditos, y eso permitió que los usuarios en abril el saldo impago sea reprogramado y a partir de octubre tuvieron los primeros vencimientos, pero en octubre se complicó la cobranza porque empezaron a tener los primeros vencimientos. A fines de octubre el BCRA se dispuso otra reprogramación para cuotificar los saldos restantes de tarjetas de créditos, eso permitió a la gente tener saldos aún sin poder pagar sus vencimientos y en los próximos meses llegarán estos vencimientos cuotificados. Hoy se están haciendo varias refinanciaciones a plazos para 2021.

-Teniendo en cuenta la cantidad de usuarios, ¿qué porcentaje de usuarios se endeudaron y tuvieron que refinanciar sus deudas?

-No tengo los números totales. Mucha gente optó por pagar el total del monto de la tarjeta de crédito, y esos no fueron refinanciados. La tasa de interés de las tarjetas de crédito está en el 40 por ciento, pero mucha gente opta por pagar el total para no ser refinanciados. Pero, hay gente que no pudo hacer frente a esos pagos totales. Estamos hablando de un endeudamiento de más del 60 por ciento.

-Es un porcentaje muy importante, significa que afectó a muchísima gente.

-Sí. Mucha gente se ha endeudado porque no les alcanza el dinero. Se está haciendo complicada la situación. Hay gente que fue cumplidora toda la vida, y hoy se les está haciendo difícil poder cumplir con los pagos. La pandemia golpeó en todos los sectores, agravó mucho la situación. Nosotros estamos en una zona más privilegiada por el sector agrícola y ganadero que también tiene sus problemas, pero en las zonas de fábricas están más golpeados que nosotros.

-En contraposición, con las nuevas disposiciones del BCRA se frenó la demanda de dólares.

-Sí, se frenó bastante. No tenemos tanta consulta ni tanta demanda, porque con esas nuevas disposiciones mucha gente quedó inhabilitada para la compra de dólares.

