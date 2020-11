Milito renunció a la Secretaría Técnica de Racing Club de Avellaneda

Diego Milito renunció este domingo a la Secretaría Técnica de Racing Club por diferencias con el presidente de la institución, Víctor Blanco, relacionadas con «el modelo y las ideas» para llevar adelante la gestión.

En un video publicado en su cuenta de Instagram, Milito asumió que no fue «capaz de convencer» a la dirigencia para lograr «la profesionalización de un área fundamental como la deportiva».

«Siento que no he sido escuchado y por eso le dejo el espacio para que pueda seguir con sus ideas. Por otro lado, quiero aclarar que esto no es de ahora, viene de hace un tiempo y lo he hablado en reiteradas oportunidades con él», aclaró el «Principe», de 41 años.

«No comparto el modelo y las ideas del club del presidente. Seguramente a algunos les sonará fuerte, pero no es así. No tengo nada personal en contra de Víctor, al cual respeto y entiendo que deja todo por la institución», añadió el exdelantero, que asumió el cargo en diciembre de 2017.

Milito fue partícipe de los últimos cuatro títulos de Racing en el fútbol argentino: dos campeonatos como jugador (2001 y 2014 -siendo capitán-) y otro dos en rol de dirigente: la Superliga 2018/19 y el Trofeo de Campeones 2019.

La renuncia del secretario técnico se produce a dos días del inicio de la eliminatorias con Flamengo de Brasil por los octavos de final de la Copa Libertadores.

