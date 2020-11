Fuerte ataque mediático a una empresa pampeana que ganó una licitación en CABA

La empresa South Tech S.A., radicada en la Zona Franca de General Pico, fue objeto de críticas por parte de las otras firmas que participaron en una licitación en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Con una fake news, la acusaron de ser una «empresa fantasma».

A través de la Licitación Pública 2900-1925-LPU19, el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta adjudicó a la firma South Tech, la confección de 17 mil camperas para la Policía de la Ciudad, por un monto de 242.250.000,00, de pesos, publicó el diario La Arena.

Según informó el portal Nuestras Voces, desde las cámaras empresariales, denunciaron que la empresa que está radicada en esta ciudad, no tiene empleados, es una «empresa fantasma» y no tiene la capacidad productiva para hacer frente a tal pedido. «la mercadería ofertada será importada o que se producirá en condiciones de mano de obra no registrada», fue uno de los cuestionamientos.

Sin embargo, la firma piquense tiene por lo menos 15 años de antigüedad en el rubro. La empresa Southtech S.A. se creó en 2010 y fue compuesta por varias personas, entre ellas José Luis Mastronardi.

La información publicada en el Boletín Oficial provincial indica que la Sociedad «tiene por objeto dedicarse por cuenta propia o de terceros, o asociada a terceros, en el país o en el extranjero» a actividades industriales relacionadas a la «explotación de la industria textil y confección de prendas para la indumentaria en todas sus etapas, fabricación, producción, transformación, elaboración, diseño, venta y comercialización de toda clase de hilados, fibras, naturales o sintéticas, pudiendo al efecto ejercer las actividades industriales afines, necesarias y convenientes para cumplir su objeto».

A su vez, también incluye la «compra, venta, importación y exportación, y toda actividad necesaria para la comercialización de las materias primas y mercaderías referidos a los ramos de su objeto».

ANTECEDENTES

El empresario posee varios antecedentes que comprueban que no está al frente de «empresas fantasmas». El más antiguo data de 2006, cuando desde Snow Tech contrató a ocho inmigrantes bolivianos que sobrevivieron a un trágico incendio en una fábrica textil de Caballito, según informó en aquel entonces Infobae.

A su vez, es el fundador de la firma Duke Indumentaria, especializada en ropa para deportes extremos. En 2016 fue uno de los tantos empresarios que participó de una reunión entre el Ministerio de la Producción y representantes comerciales de Dubai.

Por otro lado, en 2017 el diputado Espartaco Marín visitó los talleres de la empresa y dialogó con Mastronardi sobre el funcionamiento de los modernos talleres de confección.

OTRAS DESMENTIDA

La fake news dada a conocer por los medios porteños se terminó de derrumbar ante la versión que brindaron fuentes altamente confiables que fueron consultadas por LA ARENA y que están ligadas al polo productivo de esta ciudad, quienes aseguraron que «en la Zona Franca no hay empresas fantasmas».

En esa línea, enfatizaron en que «no hay empresas fantasmas» y que «todos los empleados están en relación de dependencia, sino, no entran». También confirmaron que el dueño de la firma dentro de la Zona Franca, tiene otra empresa de hace casi años de radicación, con empleados, y que podrían trabajar en conjunto, para la confección de las camperas.

«LA EMPRESA EXISTE»

Los diputados provinciales de la oposición, como Marcos Cuelle o Mauricio Agon, se hicieron eco del artículo publicado por el medio porteño e intentaron aprovechar el momento para apuntar contra el Gobierno provincial. Sin embargo, fuentes de Casa de Gobierno aseguraron que «la empresa existe» y está en General Pico desde hace daños.

«Seguramente debe haber algún error involuntario en la información, porque es la misma empresa a la que el Gobierno de La Pampa, le compró 300.000 barbijos por un monto de $20.700.000 según el Decreto Nº 1052 26-V-20 publicado en el Boletín Oficial Nº 3418 el 12 de Junio del corriente año», planteó Cuelle en las redes sociales y agregó: «salvando que aquí fue por compra directa y no por licitación, dado que le conferimos esa facultad al gobierno para acelerar los procesos en el marco de la pandemia por Covid-19».

En ese sentido, recordó que esto motivó un pedido de informes para saber si SouthTech S.A «era fabricante o solo intermediaria, además de saber si se habían solicitados precios a otros proveedores, y cuál era el precio por unidad, antes y después de declarada la pandemia. Pero como nunca nos habilitaron el tratamiento, es porque debe estar todo bien con la empresa y con el precio».

Los planteos realizados por un sector de la oposición motivaron una consulta a autoridades provinciales, quienes afirmaron que «la empresa existe». A su vez, remarcaron que se encuentra radicada en la localidad de General Pico «desde hace años. El contrato es real, lo ha cumplido», indicaron.

