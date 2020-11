Continúa el paro de recolectores en Castex: Para Curutchet «la medida es ilegal»

La intendenta Mónica Curutchet ayer confirmó que el conflicto con los recolectores de residuos domiciliarios «sigue adelante y veremos cómo transcurre todo en los próximos días y analizaremos las medidas que tenemos que tomar». «Consideramos ilegal la medida y veremos como continuaremos en los próximos días», agregó la jefa comunal en una entrevista con Radio DON 101.5 Mhz.

La entrevistada admitió que le parece importante «en algún momento un acercamiento», pero después argumentó que «frente a la postura que tomaron los trabajadores y el gremio se hace dificultoso el diálogo».

«Siempre que haya derechos reales, que no haya abusos gremiales y no haya mentiras de por medio, estoy dispuesta al diálogo. Pero, no podemos permitir desde la gestión que por ocho trabajadores dejemos de prestar el servicio», dijo.

«El diálogo tiene que ser más sincero y que me cuenten los intereses reales que hay detrás, porque cuando se solucionan las condiciones de trabajo, vienen por el adicional, después vienen por la suspensión del servicio», cerró Curutchet.

PROTESTA CALLEJERA

Los trabajadores del servicio de recolección de residuos domicilios ayer realizaron una protesta frente al edificio de la Municipalidad de Eduardo Castex, para visibilizar las diferencias que mantienen con las autoridades comunales. Los operarios comenzaron -la semana pasada- un cese de actividades argumentando que las autoridades incumplieron el convenio alcanzado en la conciliación obligatoria. Los trabajadores reclaman un adicional de $4.000 y la intendenta Mónica Curutchet ya anticipó que no lo pagará porque los operarios actualmente están cobrando un sobresueldo de $12.000.

Ayer la protesta, con bombos y banderas, contó con la participación de los trabajadores que llevan adelante la medida de fuerza, y también dirigentes del consejo provincial de ATE. Estuvieron desde las 11.30 a las 12.30 en la vereda de la comuna castense.

El entrevistado admitió que momentáneamente no hubo contacto con las autoridades municipales, y no recibieron «ningún ofrecimiento» del Departamento Ejecutivo Municipal. «Lo que estamos reclamando no es algo descabellado, lo reclamamos desde hace tiempo, tener las condiciones mínimas indispensable para poder realizar nuestra tarea como hacemos hasta ahora», explicó Arias.

El entrevistado explicó que actualmente el municipio presta el servicio con personal jornalizado, que no están capacitados y no tienen la ropa adecuada. «Contratan a otros chicos cuando nosotros estamos en una medida de fuerza, pero no entendemos porque si no hay dinero para darnos ropa o el adicional que pedimos y un tercer camión, pero por otro lado les están pagando a esos chicos y están gastando un dinero que nos dicen que el municipio no tiene», ironizó Arias.

Comentarios

Comentarios