Crearán el Consejo Profesional de Ciencias Bioquímicas de La Pampa

En el plenario de las comisiones de Legislación General y Legislación Social, de la Cámara de Diputados de La Pampa, se sacó dictamen favorable –por mayoría- para crear el Consejo Profesional Bioquímico de La Pampa. El proyecto del Poder Ejecutivo Provincial (PEP) establece el Carácter de Persona Pública no Estatal encargada del Registro y Control de la Matrícula de los Profesionales Bioquímicos.

El legislador Marcos Cuelle (UCR) observó que la redacción de la iniciativa no contempla un lenguaje no sexista: “Es mejor que sea Colegio Bioloquímicos antes que Colegio de Bioquímicos”, dijo. Agustina García señaló que “ya que estamos creando un Colegio nuevo, hagámoslo con una perspectiva no sexista”. En este sentido, Alicia Mayoral dijo que “Ciencias Bioquímicas sería la terminología correcta”, y hubo consenso.

