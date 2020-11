Las anécdotas de un castense con Diego Maradona en las inferiores de Argentinos Juniors

“Diego siempre fue un fenómeno, de chiquito ya era distinto y todos sabían que iba a llegar, pero tenía que cumplir etapas y afortunadamente en algunas participé yo compartiendo momentos muy lindos”, destacó ayer el castense Carlos Calandri en una entrevista con Radio DON 101.5 Mhz. El entrevistado hizo las divisiones inferiores en el denominado “Semillero del mundo” con el más grande futbolista de todos los tiempos: Diego Armando Maradona. El castense recordó que El Diego “tenía muchos gestos de generosidad desde chico, pero además era muy divertido y muy respetuoso porque nunca cargó un jugador, ni sobró a nadie”. Y ejemplificó sus dichos con un recuerdo: “él tenía mucha devoción por mi viejo, porque nosotros entrenábamos en el campo Las Malvinas, y después cada uno iba al bar y se compraba lo que podía: un alfajor, una coca. Y dos padres, uno era mi viejo, le compraban el sandwich y la coca porque realmente era un chico con muchas necesidades, y nunca se olvidó y siempre fue muy agradecido”, expresó Calandri.

Calandri es categoría 1962, mientras que Diego Maradona nació en 1960. El castense era socio de Argentinos Juniors e iba a la pileta. Un día hicieron un torneo de baby fútbol, y terminó goleador. Así lo ficharon para jugar en las formativas del equipo de La Paternal. E impensadamente iba a compartir “hermosos momentos” de los inicios del futbolista más popular de todos los tiempos. “La muerte de Diego me trajo un montón de recuerdos, pero no me cuelgo de nada. Es como si fuera un compañero de colegio, con el cual compartimos varios años y nada más”, explicó Calandri.

“La ficha para jugar en Argentinos Juniors me la hizo Jorge Cysterpiller que era un empleado administrativo que iba a ver los partidos. Un día jugábamos en La Plata, y le dice a Diego que no se vuelva a Villa Fioritto y se quede en su casa, para ir a jugar al otro día. Diego se empieza a quedar los viernes a dormir en su casa, y así se terminó convirtiendo en el primer representante de Maradona”, relató el entrevistado.

EL VIDEO FAMOSO

El fallecimiento de Maradona conmocionó al mundo, revolucionó las redes sociales y provocó una fuerte consternación social. En su trayectoria alcanzó los mayores logros, y es considerado el mejor futbolista de todos los tiempos y el autor del mejor gol de todos los tiempos en los Mundiales.

Diego desde muy pequeño ya fue famoso por sus condiciones futbolísticas. Calandri que ahora vive en Santa Rosa, recordó una jornada que está inmortalizada en un video “en blanco y negro” donde Maradona declaró que sueña con ganar un Mundial. “Ese día fue (el relator) José María Muñoz a verlo en un partido contra la UOCRA, y ese día se hizo ese video donde declaro que quería ganar un Mundial, y yo estaba ahí”, relató.

INFERIORES

Carlos Calandri jugó en la categoría de “Checho” Batista y Ricardo Caruso Lombardi, entre otros. “Con los Cebollitas entrenábamos en Argentinos Juniors, antes de empezar las Divisiones Inferiores. En esa época todas las categorías estaban mezcladas y por eso compartí muchas cosas, porque entrenábamos juntos y viajamos juntos a varios torneos durante tres o cuatro años. Imagínate que de lunes a viernes compartíamos todos los días y los sábados jugábamos”, recordó.

“Esa fue la mejor época de Diego porque estaba totalmente feliz y sin ningún problema de los que tuvo después; y también mi mejor época porque jugábamos en equipos que ganaban, íbamos a todas las canchas con 100 o 200 personas que iban a ver esos equipos. Éramos una familia grande porque yo llegaba al club y le daba un beso a Doña Tota y Don Diego, y Diego le daba un beso a mis padres. Después el hizo una carrera maratónica y nosotros nos quedamos mirando”, expreso sonriente.

“Los que lo conocíamos bien, sabemos que era hincha de Independiente. Fuimos mucho a la cancha de Independiente con él, porque él era hincha de Independiente y en los entrenamientos decía que llevaba la pelota Bochini, pero después se hizo hincha de Boca Juniors”, narró Calandri.

“Y mira si lo conocía, que cuando le hizo el gol (con “la mano de Dios”) a los ingleses inmediatamente le dije a Osvaldo Vicente, que lo había hecho con la mano. Porque le hizo el mismo gol a River Plate en la Sexta o Séptima y el árbitro lo echó por hacerse el pícaro, le dijo. Tenía esas cosas de picardía, era distinto realmente”, expresó.

OTRAS ANECDOTAS

“Cuando falleció el padre de Silvano Espindola fuimos al velorio en Villa Fioritto, y la sala velatoria estaba a dos cuadras de la casa de Diego y estuve en su casa”, recuerda –en otro párrafo- Calandri.

“Maradona era sumamente generoso. Mirá, él llegó a los Cebollitas por Gregorio “El Goyo” Carrizo, pero era muy amigo de Osvaldo Dallabuona que jugaba de 8, y un día le dijo que si iba a jugar afuera lo llevaba y se lo llevó a España, donde jugó en la tercera división”, recuerda.

-Calandri, ¿ya consagrado Maradona tuvo la oportunidad de verlo nuevamente?

-La última vez que lo ví fue en Mar del Plata, y él ya estaba en Barcelona y era un consagrado. Me vio y me saludo, me dio vergüenza, pero charlamos dos minutos porque era un grupo grande, me invitó a tomar algo, pero nada más. ¿Sabes que pasa?….es muy difícil ser Maradona y tenes que estar muy preparado mentalmente para ser Maradona. Desde chiquito fue muy famoso.

-¿Y te quedó alguna anécdota personal con Diego Maradona?

-Sí. En Argentinos Juniors teníamos un solo juego de camisetas. Así que jugaba un equipo y cuando salía le daba las camisetas a los que entrabamos en el otro equipo. Ese día jugué con la 10 e hice tres goles, y el técnico Francisco Cornejo me llama para felicitarme porque había jugado muy bien. Y cuando me doy vuelta para ir a contarle a mi viejo, lo escuche que le dice a quien estaba con él, que esa camiseta jugaba sola. Nunca supe si fue un piropo o una defenestración.

