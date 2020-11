Los All Blacks golearon a Los Pumas y emocionaron con su recuerdo a Diego

Lo más lindo fue el homenaje de los All Blacks a Diego Maradona. Después, el seleccionado argentino cayó por 38-0, en la tercera presentación del conjunto nacional que dirige Mario Ledesma, correspondiente al torneo Tres Naciones.

El seleccionado argentino de rugby, Los Pumas, perdió hoy ante Nueva Zelanda por 38 a 0 (PT 10 a 0), por la quinta fecha del torneo Tres Naciones, que se desarrolla en Australia.

Antes del partido, los All Blacks le rindieron un sentido homenaje a Diego Maradona. Sam Cane, el capitán de los hombres de negro, caminó hacia la formación del Haka (él va adelante de todos) con algo en la mano. Luego, dio pasos hacia el centro de la cancha y estiró la camiseta: era la 10, con la palabra Maradona. La dejó ahí, mirando a los ojos de todos Los Pumas, que con los ojos vidriosos continuaban abrazados.

Después vino el partido. Paliza negra. Pero eso es más lógico que la muerte de D10S.

A special gesture from the All Blacks to Argentina before tonight’s Haka.

