Se develó el último audio de Diego Maradona antes de morir

El periodista Luis Ventura reprodujo en el programa que conduce por América TV, ‘Secretos Verdaderos’, el último mensaje de audio que grabó Diego Armando Maradona.

Para sorpresa de todos, el mismo fue dirigido para Mario Baudry, novio de Verónica Ojeda, madre de Diego Fernando, el último hijo de Maradona.

«Hola Mario, habla Diego. Yo sé que te parecerá increíble esto pero la veo bien a Vero, me dijo que está con vos», comienza diciéndole el ‘Diez’ a Baudry, cuya relación Ojeda fue blanqueada a fines de 2019.

«Cuidala mucho, y de paso me cuidás a mi ángel que no tiene parangón con nada. Mirá que yo tengo un montón de hijos pero este me va a sacar la última cana. Un abrazo», concluyó Maradona, haciendo referencia a Dieguito Fernando.

Verónica Ojeda fue la última mujer en convivir con Maradona. Lo hizo luego de que Diego rompiera con Rocío Oliva, su última pareja. «Está todo bien, hay buena onda, él comparte cosas con su hijo. Desde ya no estamos reconciliados, somos los papás de Dieguito Fernando, a pesar de que estábamos viviendo en la misma casa», explicó en su momento Ojeda.

