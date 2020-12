En Castex, los recolectores de residuos levantaron la medida de fuerza

En las últimas horas se destrabó el conflicto entre los recolectores de residuos domiciliarios y las autoridades municipales de Eduardo Castex, y este jueves se reincorporarán en sus puestos laborales. Anoche definieron abandonar el cese de actividades que se extendió en las últimas tres semanas, después de una reunión que tuvieron las autoridades municipales con el secretariado provincial del gremio ATE en la ciudad de Santa Rosa. “Destrabamos el conflicto y nos reincorporamos los ocho trabajadores a la recolección de residuos desde este miércoles. Tenemos que reconocer que hubo predisposición de la patronal para ceder en algunos reclamos”, relató anoche el delegado local Alexander Arias.

Las autoridades municipales se reunieron ayer con la secretaria general de ATE, Roxana Rechimont, en la capital pampeana. Ahí se analizaron “algunos puntos y hubo un acercamiento” entre las partes.

El conflicto se originó porque los trabajadores reclaman un adicional de $ 4.000 por trabajo insalubre y la intendenta Mónica Curutchet ya anticipó que no lo pagará porque los operarios actualmente están cobrando un sobresueldo de $12.000.

ACUERDOS

Arias anoche detalló que las autoridades municipales acordaron entregar “la ropa de verano y los lunes habrá un tercer camión para los días lunes que es la jornada de mayor trabajo después del parate del sábado y domingo”.

El entrevistado relató que las autoridades municipales aceptaron pagar la quincena pasada, después que este lunes cuando concurrieron a la oficina de pagos de la comuna se encontraron que por el cese de actividades no tenían los cheques. “El lunes cuando fuimos a cobrar no estaban los cheques, porque empezamos el cese de actividades y no nos pagaron porque estuvimos en cese de actividades”, relató Arias.

“En las próximas semanas volveremos a abrir la mesa de negociación para tratar algunos puntos que quedan pendientes”, cerró Arias.

