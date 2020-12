Los videos de YouTube más vistos del año en la Argentina

«La Manteca», la puesta en escena de freestyle de Lit Killah & Bhavi, fue el video más visto del año en el país, con más de 15 millones de reproducciones. Esta pieza no solo puso de manifiesto la fuerza del género urbano en la escena local, sino que los números dan cuenta de una tendencia consolidada durante un 2020 en el queaumentaron un 180% las horas de contenido subido a la plataforma.

Así se desprende de un informe dado a conocer este martes por YouTube, que detalla los ránkings de lo más visto y las tendenciasque definieron al 2020, unaño en el consumo de contenidos en el país, que «no estuvo ajeno a la realidad» de los cambios que trajo la pandemia, según destacó la empresa.

«La lista de videos más populares de este año es una combinación de contenido publicado antes y durante la pandemia, que refleja cómo cambió el mundo y cómo los creadores se adaptaron y respondieron rápidamente a este nuevo contexto», comentó Karla Agis, Gerente de Cultura y Tendencias en YouTube para Latinoamérica.

Las tendencias incluyen desde deportes y música hasta vlogs y desafíos de creadores. El género urbano y el trap son dos de las temáticas más importantes dentro de la plataforma, junto con el gaming, de la mano de creadores reconocidos y nuevas personalidades.

Los videos más vistos del 2020

Detrás deel video de La Manteca, con sus15 millones de visualizaciones, se ubicaron «Choriando a lo Grande» -de Miguel Martín y su show filmado en septiembre de 2019 en el Teatro Opera de Buenos Aires- y latransmisión de la primera jornada del Freestyle Master Series.

Le siguieron:

#4: Spaceman Looking for Earth|Acrylic Painting on Canvas Step by Step #367|Satisfying Masking Tape ASMR – Serena Art

#5: 60 Days Build Millionaire Underground Swimming Pool House – Mr. Tfue

#6: MEZCLE MUCHOS CHOCOLATES PARA HACER SOLO UNO – Angie Velasco

#7:MI CORAZÓN ENCANTADO – Dragon ball GT piano | Fernanfloo – Fernanfloo

#8:AMONG US, but with 99 IMPOSTORS – The Pixel Kingdom

#9: Boca Juniors – Gimnasia [1-0] | GOLES | Superliga Argentina Fecha 23 | FOX Sports – FOX Sports Sur

#10: 24 HORAS SIENDO NOVIOS EN DISNEY (parte 1) – kevsho

Videos de música

Las 10 primeras posiciones de los videos musicales quedaron todas para lo artistas latinos. El talento local alcanzó el puesto #2 con MAMICHULA de Trueno, Nicki Nicole y Bizarrap que además de superar las 211 millones de visualizaciones, acumula más de 3,2 millones de likes y 180 mil comentarios. El puesto #1 fue para elel cantante colombiano Camilo, con Tattoo Remix, una colaboración con Rauw Alejandro.

Creadores de contenidos

“En toda la región, el Gaming es una de las tendencias con mayor popularidad. Esto se refleja en los rankings de los creadores más destacados, donde quienes tomaron a los videojuegos como medios de conexión con la audiencia ocuparon los primeros lugares en los top 10 de cada país”, resaltó Agis.

En este terreno, una de las revelaciones fue Sergio “el Kun” Agüero, quien en mayo comenzó a generar contenido sobre gaming, videos reacción y vlogs que rápidamente se volvieron muy populares en la plataforma. El puesto número #1 se lo llevóFede Vigevani, youtuber uruguayo residente en México.

Creadores emergentes

En 2020 también se destacaron algunos creadores que crecieron en popularidad entre los usuarios de YouTube de nuestro país. El top #3 está integrado por creadores en los que el gaming, los videos reacción y los vlogs, son los protagonistas.

