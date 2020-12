En Castex, Satsaid realizó una protesta solicitando una recomposición salarial

El Sindicato Argentino de Televisión, Servicios Audiovisuales, Interactivos y de Datos (Satsaid) realizó hoy una protesta frente a la empresa de TV por cable local, en reclamo de una recomposición salarial de sus afiliados. “Venimos con apenas un 7 por ciento de incremento, y acordamos terminar la negociación a fin de año, pero nos quedan dos meses sin acordar y no tenemos respuestas de la cámara empresarial, por lo cual convocamos a un paro de 24 horas”, dijo el secretario general Pablo Leavy.

Este viernes se realizará una reunión en Buenos Aires con la presencia de dirigentes del consejo nacional de Satsaid y la cámara que nuclea a los cableros, y de acuerdo al avance de las negociaciones “después se evaluará los pasos a seguir”.

Leavy se quejó porque los el personal de la industria televisiva “somos trabajadores esenciales, pero al momento del salario dejamos de ser esenciales”. “Acá no estamos pidiendo un bono especial, es la paritaria anual. Y los cableros argumentan que no pudieron aumentar sus abonos, pero la realidad que crecieron las conexiones de abonados y no quieren compartir sus ganancias”, concluyó Leavy.

