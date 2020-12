En Santa Rosa, clausuraron el estadio de All Boys por jugar fútbol 11

El estadio Dr. Ramón Turnes de All Boys de Santa Rosa, uno de los más reconocidos de La Pampa por la historia del club y sus éxitos futbolísticos tanto dentro de la provincia como fuera de la misma, fue clausurado ayer luego de constatarse que se había disputado al menos un encuentro de fútbol 11, algo que no está permitido por las restricciones vigentes a causa de la pandemia de coronavirus.

Con el fútbol 5 vs. 5 habilitado en toda la provincia desde septiembre (La Pampa hizo punta en el país con la apertura deportiva) y los entrenamientos en clubes con un número restringido de jugadores también permitido, el próximo paso al que se apunta es la apertura del fútbol 11 vs. 11, siempre dependiendo de que la situación sanitaria no empeore, publicó el diario La Arena.

Sin embargo, en el Club All Boys decidieron adelantarse a una determinación que está encaminada, y rompiendo las reglamentaciones vigentes decidieron hacer prácticas de fútbol 11 vs. 11 en su cancha principal.

Aunque no se pueden observar las acciones desde afuera de la cancha porque están los muros que delimitan el estadio, ayer se viralizó un video de la práctica, tomado desde la flamante platea y en el que se observan a dos equipos de divisiones inferiores jugando como si se tratara de un partido normal con 22 jugadores en campo, y eso derivó en una denuncia y la posterior clausura del estadio.

Las autoridades provinciales actuaron de oficio luego de conocer el video y se comunicaron con dirigentes del Auriazul, quienes reconocieron la falta y se hicieron cargo de las consecuencias.

Avanzada la tarde, el personal de la Secretaría de Trabajo de La Pampa procedió a colocar la faja de clausura en los portones que dan a la Avenida Spinetto, en tanto que los dirigentes del club fueron notificados de las actuaciones.

Ahora, All Boys deberá hacer el descargo correspondiente, luego se hará una nueva inspección a las instalaciones para constatar que se cumplan con todas las medidas de seguridad e higiene necesarias en este contexto, y si todo está en condiciones se procederá al levantamiento de la clausura.

