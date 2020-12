El agua comenzó a cotizar en el mercado de futuros de Wall Street

Por miedo a la escasez, un recurso esencial como el agua, base de la vida en la Tierra, comenzó este lunes a cotizar en el mercado de futuros de materias primas en Wall Street. De esa forma, su precio fluctuará como lo hacen el petróleo, el oro o el trigo. Se trata de contratos puramente financieros. Este valor podría ser usado como referencia para el resto del mundo.

El índice Nasdaq Veles California Water Index, que rastrea el precio del agua, está basado en los precios de los futuros del agua en California que cotiza a unos 486,53 dólares por acre-pie, una medida de volumen utilizada normalmente en Estados Unidos equivalente a 1.233 metros cúbicos.

El precio del agua en California se ha duplicado en el último año según este indicador y con la mayor escasez de este bien, junto al aire clave para la vida, la llegada al mercado de materias primas permitirá según los expertos una mejor gestión del riesgo futuro vinculado a este bien.

.@Nasdaq Veles California Water Index (NQH2O) futures are here, the first-of-its kind tool to help market participants manage water supply and demand risk.

— CME Group (@CMEGroup) December 7, 2020