La presidenta de Pampetrol fue designada en el Directorio de YPF

La actual presidenta del directorio de la empresa pampeana Pampetrol Sapem, María de los Angeles Roveda, fue designada como «directora titular» en la petrolera estatal YPF. Su incorporación, marca un importante hito debido a que se trata de la primera pampeana en ocupar un cargo en el Directorio de la empresa petrolera de bandera.

La designación también recayó en un contexto en el Ejecutivo pampeano negocia con el objetivo de lograr una alianza entre Pampetrol, denominada «la nave insignia» para el desarrollo petrolero y energético en La Pampa con YPF, publicó el diario La Arena.

En enero de este año el gobernador Sergio Ziliotto había reclamado públicamente una mayor presencia de la petrolera de bandera en todas las provincias petroleras. En esa línea, había manifestado su intención de que desembarque en La Pampa y se asocie con Pampetrol.

En su momento, desde Casa de Gobierno reconocieron que dentro del programa de inversiones que tiene Pampetrol, la principal «estrategia y objetivo» era una asociación con YPF. Por estos motivos, la designación de Roveda se puede interpretar como un paso hacia adelante en los planes del Ejecutivo Pampeano, que busca crear una relación con la petrolera estatal y lograr un desarrollo en la provincia.

PASÓ DESAPERCIBIDA

La noticia sobre la primera pampeana que ocupa un cargo dentro de la petrolera estatal pasó completamente desapercibida en la provincia. Según pudo saber este diario, Roveda fue designada como «directora titular de YPF» el 10 de noviembre. En la asamblea que se realizó ese día, el presidente, Guillermo Emilio Nielsen, informó sobre «la vacante producida en el Directorio por las renuncias de los señores Néstor Javier David y Gerónimo Miranda Cid a sus cargos de Directores Titular y Suplente, respectivamente, por la clase D».

En ese marco, y en virtud de lo dispuesto por la Ley General de Sociedades, la Comisión Fiscalizadora propuso a los reemplazantes para «para completar la vacante producida hasta la próxima asamblea que se realice».

Fue Raquel Orozco quien, junto con Norma Mabel Vicente Soutullo, también síndico por la Clase D, propuso «como directora titular por la Clase D a María de los Angeles Roveda».

Ante la propuesta, el Directorio resolvió por unanimidad aceptar la designación de Roveda. Su mandato se extenderá, dice el registro de actas de la asamblea, «hasta la elección de nuevos directores por la Asamblea de Accionistas». Finalmente, la actual titular de Pampetrol se conectó por videoconferencia desde Santa Rosa «para participar del resto de la reunión».

DIRECTORIO

Roveda compartirá la gestión con políticos que actualmente ocupan cargos, ex gobernadores, ex jerárquicos de YPF y CEOs de otras empresas. Entre ellos se encuentra Guillermo Nielsen, presidente del directorio. Durante su trayectoria, integró varias compañías y ocupó el cargo de Secretario de Finanzas del Ministerio de Economía y Producción de la Nación entre 2002 y 2005. Otro de los que figura es Luis Monti, quien fue CEO de YPF desde 1997 a 1999. Luego pasó a ocupar otros cargos dentro de la empresa.

Entre los ex funcionarios se ubica Norberto Alfredo Bruno, quien es director titular desde marzo de 2020. Hasta 2019 fue ministro de Economía e Infraestructura de Neuquén.

También es director titular Ignacio Perincioli, quien actualmente ejerce el cargo de ministro de Economía, Finanzas e Infraestructura de la Provincia de Santa Cruz.

Otro de los ex funcionarios es Pedro Martín Kerchner Tomba, quien ocupó varios cargos en Mendoza. Lo acompaña Celso Alejandro Jaque, ex gobernador de Mendoza (2007-2011).

El ex diputado nacional y actual vocal titular del Tribunal de Enjuiciamiento del Ministerio Público Fiscal, Héctor Pedro Recalde, también ocupa un cargo de director titular desde marzo de este año.

«PATUCHITO» ÁLVAREZ, TAMBIÉN

La actual presidenta de Pampetrol no será la única pampeana en el Directorio de YPF, sino que lo compartirá con otra persona oriunda de la provincia de La Pampa. Se trata de Santiago «Patuchito» Alvarez, militante de la agrupación kirchnerista La Cámpora e hijo del ex ministro de Bienestar Social de La Pampa durante la gobernación de Rubén Hugo Marín, Santiago «Patucho» Alvarez.

«Patuchito», apodo que heredó de su padre, actualmente ejerce la vicepresidencia de la vicepresidencia de Asuntos Corporativos, Comunicaciones y Marketing de la empresa petrolera estatal desde enero de 2020. A su vez, ocupa el cargo de director suplente de YPF desde el mes de abril de este año.

Según el currículum del abogado egresado de la Universidad de Buenos Aires, entre 2016 y 2020 fue director Creativo en Monteagudo Agencia. Además, entre 2012 y 2015 fue presidente de Agencia Télam y antes fue Gerente de Noticias en TV Pública hasta el 2012. Desde 2009 hasta 2011 se desempeñó como Subgerente de Relaciones Institucionales de Aerolíneas Argentinas S.A., y entre 2007 y 2009 fue Asesor Legislativo de la Comisión de Comunicación Social en la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

