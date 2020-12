Diputados aprobó tres proyectos para incentivar la economía de La Pampa

Con 26 diputados presentes y con Alicia Mayoral como presidenta, se desarrolló una sesión extraordinaria en la Cámara de Diputados de La Pampa. En el orden del día se aprobó por mayoría, y se rechazó por parte de Propuesta Federal el proyecto de ley que envió el Poder Ejecutivo Provincial (PEP) donde se propicia la creación del “Fideicomiso de Garantías Pampeanas”.

El miembro informante Roberto Robledo (Frejupa) explicó: “Es un proyecto emanado del consenso. El fideicomiso consiste en la creación del fideicomiso de garantías pampeanas. Está conformado por una comisión ejecutiva, con acuerdo de la Legislatura”. “Los objetivos son varios: mejor acceso al crédito, tener inversiones extranjeras, generar mayor empleo privado y mayor competitividad de nuestras empresas. Otras provincias también han incursionado en esta figura. Llegaron nuevos tiempos, con una necesidad. La Pampa no es ajena a los fenómenos mundiales. En estos momentos, la presencia del Estado se vuelve imprescindible. Este proyecto tiene un claro beneficiario, que son las pymes. En La Pampa hay 7 mil pymes, que generan 40 mil puestos de trabajo registrado”, explicó.

Después de dar detalles puntuales de algunos de los artículos del proyecto, el diputado radical Marcos Cuelle adelantó el voto positivo de su bloque y dijo: “Seremos celosos veedores para que esta iniciativa cumpla con los objetivos planteados”.

Por otro parte, María Trapaglia (Propuesta Federal) argumentó el voto negativo de su espacio: “Podría ser una herramienta para que las pymes accedan al crédito. Esto será exitoso si se lleva adelante mediante un proceso que garantice trasparencia. Como está el proyecto, no se garantiza las premisas de transparencia”. “Durante la presidencia de Mauricio Macri –continuó Trapaglia- se aprobó el proyecto de financiamiento productivo que fue impulsada por el ex presidente. Esto no es superador. Se retiran fondos públicos de los contribuyentes, en beneficio de algunos, en lugar de ser aplicados en beneficio de todos los pampeanos”.

“Al no existir un plan, el proyecto se convierte en retirar 500 mil millones sin destino claro, con hipotéticos créditos. El fideicomiso es una buena herramienta que depende de cómo se utilice, puede ser excelente o puede ser nefasta. No vamos a acompañar por la discrecionalidad que puede tener el Poder Ejecutivo. Necesitamos verdaderas garantías porque esto tiene que ver con fondos que son de todos”, criticó la diputada macrista.

CRITICAS AL MACRISMO

El legislador Martín Balsa (Frejupa) salió al cruce de Trapaglia. “No puedo coincidir que la diputada ponga en duda este fideicomiso, viniendo de un partido político donde tomaron una deuda descomunal sin pasarla por el Poder Legislativo, que transformaron al país en una enorme bicicleta financiera… estaría bueno que todas esas expresiones hubiese tenido cuando era oficialismo, porque uno no es lo que dice que hace sino lo que hace. Alguna vez tendremos que terminar con la farsa de que queremos la producción y después son un espacio que hace todo lo contrario”.

Por su parte, Leonardo Avendaño (Frejupa) declaró: “Es llamativo las lagunas ideológicas que tienen. Los peronistas tenemos claro de que la economía la maneja el Estado en beneficio del pueblo o la maneja el mercado en perjuicio de este. Las 7 mil pymes pampeanas han sobrevivido gracias a la ayuda del Estado”. “Estamos cansados de que pongan en tela de juicio, de que es dudosa la trasparencia de los bienes del Estado cada vez que gobiernan los peronistas. Yo los invito que si empiezan a descubrir al Estado abandonen al partido que pertenecen. El infierno han sido ustedes en el último tiempo”, destacó.

REACTIVACIÓN ECONÓMICA

El presidente del bloque Frejupa, Julio González manifestó: “Este proyecto ha sido explicado por el ministro, es un proyecto en el que se han aceptado modificaciones. Entendemos que la voluntad de aquel que gobierna es generar herramientas para la reactivación de la economía. Los aportes a esta iniciativa fueron para beneficiarla”.

Por último, Martín Ardohain aclaró que “no es sospecha de trasparencia, como legisladores tenemos una función y no la vamos a delegar”. “No es sospecha ni contra el sistema ni contra el PJ. Hablando de contradicciones, yo creo que el peronismo tiene muchas contradicciones”, dijo.

INCENTIVOS FISCALES

En otro orden, se aprobó con el voto de 19 legisladores y se rechazó por parte de la UCR el proyecto de ley del gobierno por el que se propicia la creación del “Régimen de Incentivos Fiscales de la provincia de La Pampa”.

Luego de que Robledo explique los puntos generales del proyecto, el diputado Francisco Torroba adelantó la negativa de su bloque. “Pareciera que la crisis comenzó en el 2018. El actual gobierno ha aumentado los impuestos, por ejemplo, y el 90% de los impuestos son no coparticipables. Tenemos una mayor presión tributaria que no se ve reflejado tampoco en la recaudación. No existe una sincronización entre la política nacional y provincial. A nivel nacional nuestros legisladores votan mayor presión tributaria. Yo creo que la Argentina hace muchos años no se genera empleo por la alta presión tributaria, una baja inserción en la economía del mundo y por una maraña impositiva. No vamos a acompañar pensando en que hay que acompañar a todos los que por muchos años han generado empleo, y el esfuerzo de las pymes que es más que valorado”, manifestó.

Por su parte, Ardohain expresó: “Adelantamos el acompañamiento pero tenemos diferencia. Estamos de acuerdo con los objetivos generales. Esta ley no alivia ni será el factor que incline la balanza para un proyecto de inversión”.

Luego, Julio González dijo que “estas son medidas que vienen a producir un incentivo. Son medidas pos pandemia para reconstruir la economía. Festejamos que un gobierno peronista tome esta decisión de incentivar. Como primer paso acompañamos esta medida del gobierno provincial”.

AGENCIA LA PAMPA

Para finalizar, se aprobó con el voto de 23 diputados y se rechazó por parte del bloque de Propuesta Federal el proyecto de ley del Poder Ejecutivo por el que se propicia la creación de la “Agencia La Pampa de Inversiones y Comercio Exterior”.

Desde el radicalismo, Torroba declaró: “Así como valoramos la iniciativa, necesitamos una política nacional que acompañe esto. Es muy importante que nos preocupemos por los productores del pasado. Tenemos tres fábricas de biocombustible que no están produciendo. Apoyamos la iniciativa y creo que la política nacional debería acompañar la política provincial. Con esto, los beneficios son para algunos, no para todos”.

Desde el oficialismo, Robledo argumentó: “Nosotros creemos que con esto aparecen posibilidades para las empresas que se desarrollan, para aliviar la carga al sector privado, para que puedan hacer mejores negocios no solo en la Argentina sino en el mundo”.

Marcos Cuelle tomó la palabra y dijo que “no podemos hacer una simplificación de la presión tributaria en la Argentina y en las provincia. Sí es verdad que La Pampa tiene menor presión tributaria también es porque recibe mucha coparticipación. Desde la oposición no queremos desfinanciar el Estado. Nuestra posición es clara: durante 4 años ha habido ahorros. Hubo un aumento de la presión, y tiene que ser justo”, concluyó.

