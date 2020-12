Escándalo en la F1 por un piloto que publicó un video manoseando a una mujer

El piloto ruso Nikita Mazepin, flamante fichaje del equipo Haas de Fórmula 1 para la próxima temporada, se vio involucrado en un escándalo de consecuencias incaculables y que incluso le podría costar su butaca en la máxima categoría por haber subido a su cuenta de Instagram un video en el que manosea a una mujer dentro de un auto. Su futuro equipo calificó como «aborrecible» el comportamiento del piloto y dejó abierta la posibilidad a una medida disciplinaria drástica.

«Haas F1 Team no tolera el comportamiento de Nikita Mazepin en un video publicado recientemente en sus redes sociales. Además, que el vídeo se haya publicado en las redes sociales también es aborrecible para Haas F1 Team. El asunto se está tratando internamente y no se harán más comentarios en este momento», expresó el equipo estadounidense en un comunicado difundido en su cuenta de Twitter.

TEAM STATEMENT: Haas F1 Team does not condone the behavior of Nikita Mazepin in the video recently posted on his social media. Additionally, the very fact that the video was posted on social media is also abhorrent to Haas F1 Team. (1/2)

