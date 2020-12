Escracharon a un hotelero en Santa Rosa: Empleados cobran el ATP y no les pagan el 25 % restante

El gremio UTGHRA realizó una movilización y escrache en el Hotel Cuprum de Santa Rosa, porque desde mayo no les pagan el 25 por ciento del salario que les corresponde por convenio laboral. «Le están robando a los trabajadores, hay mucha desidia, mucha inconciencia y poca solidaridad», denunció la gremialista Graciela Ortiz en LU 33 Emisora Pampeana.

Los dirigentes gremiales detallaron que los trabajadores «lo único que están cobrando es el ATP, y no llega en tiempo y forma, y los trabajadores no tienen resto, viven al dia».

«Tenemos información que van a cerrar, pero no me importa lo que hagan, que les paguen» a los trabajadores. «La empresa no da la cara, no responden las Cartas Documentos, ni notas», agregó la gremialista en las declaraciones radiales.

