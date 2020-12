Las insólitas preguntas de Cambiemos a Cafiero: «¿Por qué usan el odio para odiar?»

Al jefe de Gabinete le preguntaron si «vuelve La Mazorca» y si siente que Cristina quiere echarlo, entre otras llamativas consultas.

El informe de Santiago Cafiero a la Cámara de Diputados está marcado este mes por una serie de insólitas preguntas de los diputados de Cambiemos, que entre otras cuestiones indagaron al jefe de gabinete si «vuelve La Mazorca» y «por qué usan el odio para odiar».

Entre las casi 1900 preguntas que Cafiero respondió por escrito a los diputados se destacaron una serie de consultas que si bien no están identificadas se le atribuyen a un integrante del ala dura del interbloque. «¿Siente que su cargo pende de un hilo como ha trascendido porque la Vicepresidente planea removerlo?», fue una de las consultas más llamativas que recibió Cafiero.

Si bien en el informe que la Jefatura de Gabinete envía a la Cámara de Diputados no están identificados los autores de las preguntas (se los agrupa por bloque), fuentes del oficialismo aseguraron a LPO que el autor del insólito cuestionario fue el radical Álvaro de Lamadrid, un acérrimo macrista.

«¿Por qué la Vicepresidente y el Instituto Patria son dueños de la agenda del Gobierno y dictan sus políticas?», fue otra de las preguntas, donde hubo varias chicanas a Alberto Fernández y su entorno. «¿Por qué el gobierno es el plan de su Vicepresidente y poner en vilo al país, las instituciones y al propio Presidente?», insiste.

Desde Cambiemos también preguntaron si «¿vuelve La Mazorca al país y el ataque y persecución a quienes no son oficialistas y defienden sus ideas?». Fue una de varias consultas sobre presunta persecución a opositores.

«¿Por qué usan el odio como excusa para odiar?», inquirió presuntamente Lamadrid. «¿Por qué falta futuro en la política del futuro y sobra pasado y persecución?», insistió.

Entre la larga lista de preguntas a Cafiero hay varias sobre la cuarentena. «¿Por qué estamos en estado de sitio sin haberse declarado el estado de sitio?», «¿por qué hay muros de Berlín dentro del país entre provincias y en la entrada de municipios generalmente oficialistas?», ¿considera delitos las reuniones sociales y afectivas? ¿No le parece violatorio de la Constitución Nacional?», son algunas.

También hay un capítulo de preguntas económicas del diputado macrista, que entre otras cosas acusó al gobierno de alentar la salida de empresas del país con «la patota de Moyano». «¿Por qué imprimen temerariamente como si no hubiera mañana y generan estanflación sin preocuparse por ello?», «¿por qué no le pagan un dólar real al campo para que pueda liquidar y no una suma de 52 pesos que es una burla?», «¿por qué insistieron con el cepo y más restricciones cuando el problema no es el dólar sino los Fernández?», consultó.

Finalmente, hay una serie de preguntas judiciales y policiales que Cafiero mandó a consultar al Poder Judicial. «¿Por qué está cerrado el poder judicial?», consultaron desde Cambiemos. También interrogaron sobre «¿quién mató a Fabián Gutiérrez?» y «¿quién mató a Fabián Gutiérrez?».

