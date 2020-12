Aborto Legal: Durango confía en que esta vez el Senado aprobará la ley

La presidenta de la Banca de la Mujer del Senado, Norma Durango, declaró estar convencida de que el Senado «va a lograr esta vez» sancionar la ley de interrupción voluntaria del embarazo, aprobada esta mañana por la Cámara de Diputados, y advirtió que si no se consigue la sanción «sería un retraso» para el país y «para las mujeres».

«No queremos ser muy optimistas pero tampoco pesimistas, creo que lo vamos a lograr, espero que no sea solo una sensación de deseo pero creo que esta vez tenemos posibilidades de lograrlo», dijo la senadora del Frente de Todos en declaraciones a El Destape Radio, y adelantó que se contempla le fecha del 29 de diciembre para la votación en el Senado.

Durango consideró que «sería un retraso» repetir la situación de 2018 cuando el proyecto del aborto fue aprobado en la Cámara de Diputados pero fue rechazado en el Senado por 38 votos contra 31.

Sobre la votación de esta mañana en la Cámara baja, tras 20 horas de debate, expresó que se siente «satisfecha» por el resultado y explicó que se aguarda el envío a la Cámara alta para definir a cuántas comisiones será girado, aunque analizó que «para agilizar» los tiempos podrían ser solo dos, Justicia y Asuntos Penales y Salud.

«Queremos que la ley salga este año como lo pidió el presidente Alberto Fernández», sostuvo la legisladora por La Pampa, y contó que planea viajar a Buenos Aires para participar de la sesión de manera presencial y no remota.

«No podemos decir contentas porque el aborto siempre es una conmoción emocional pero estamos muy satisfechas con los votos que se consiguieron ayer y estamos trabajando a full con todos los senadores que están en la duda para que puedan entender qué significa tener esta ley», subrayó.

La senadora contó que en el Senado se está conversando «con todos aquellos que están indecisos» para explicar los motivos por los cuales «tenemos que tener esta ley en un país como la Argentina que ha sido pionero en los derechos de las mujeres».

Durango reiteró que no se trata de «un problema de creencias sino de salud publica» y consideró que «no se puede tener más la penalización del aborto, no sólo porque no atiende la libertad de planificar el futuro y de decidir sobre nuestro propio cuerpo sino porque además es un problema de salud».

Para la senadora, debe quedar claro que «la ley no obliga ni recomienda a nadie a abortar» ya que «nadie está obligado a abortar».

«Si no hay ley vamos a contribuir a la clandestinidad y a un gran negocio que hacen algunos médicos y algunas clínicas y a la venta insegura y carísima del misoprostol», remarcó.

Durango explicó que la lista de expositores en comisión será «más corta» que en la Cámara de Diputados y se invitará «a hombres y mujeres que están a favor y en contra» de la norma.

