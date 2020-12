Nuevo aniversario del nacimiento de Carlos Gardel

11 de Diciembre de 1890 – Nace Carlos Gardel, en Toulouse, Republica de Francia. Cantante, compositor y actor de cine naturalizado argentino. El más importante en la historia del tango en cuanto a fama mundial, cantidad de discos vendidos (como cantante y como compositor), películas vistas en todo el mundo, influencia y repercusión a nivel global hasta la actualidad.

Con respecto a su lugar de nacimiento, existe la controversia sobre si nació en Francia o en Uruguay, pues en un pasaporte encontrado entre sus ropas, luego del accidente que le costara la vida en Medellín (Colombia), indicaría que nació en Tacuarembó, Republica de Uruguay, el 11 de Diciembre de 1887.

De lo que no existe ninguna duda, es el hecho que en el año 1893, Gardel vivía en la Ciudad de Buenos Aires, en un inquilinato de la calle Uruguay 162 y que se nacionalizo argentino en 1923.

Con respecto a su nombre, la teoría francesista indica que se llamaba Charles Romuald Gardes, hijo de Berta Gardes y que se castellanizo a Carlos Romualdo Gardel.

Estudió en el Colegio Salesiano Pio IX de Buenos Aires donde estuvo pupilo en 1901 y 1902. Allí fue compañero de dormitorio de Ceferino Namuncurá.

Gardel creció en el Abasto, una zona entre los barrios de Almagro y Balbanera, donde funcionara el Mercado Central de Frutas y Verduras (Mercado de Abasto).

Trabajo como tramoyista en los teatros Victoria y Opera, lo que le permitió conocer a grandes artistas nacionales e internacionales.

En 1910, siendo aún un desconocido para la gran masa, cantó una noche para una tertulia habitual de jockeys y cuidadores de caballos de pura sangre en la confitería La Frazenda. Esa noche lo presentaron como «Jovencito morocho» y la gente le pedía que cantara más canciones diciéndole Morocho cantate cual», «Morocho cantante tal», «Morocho de aquí» etc. Y, según lo dicho por Laureano, fue de ahí que salió rebautizado como «El Morocho» (El Morocho del Abasto).

En 1911 celebró un duelo musical con «El Oriental» José Razzano en la calle Guardia Vieja del barrio del Abasto. En ese duelo no ganó ninguno de los dos: más bien surgió el dúo Gardel-Razzano.

En la noche del 10 al 11 de Diciembre de 1915 recibió un balazo durante un altercado a la salida del Paláis de Glace (salón de baile de la época en el barrio de La Recoleta). Esto se debió a que estando en el salón, acompañado por los actores Elías Alippi y Carlos Morganti, un grupo provocó a Alippi. En principio Gardel sale a defender a Alippi, pero luego, para evitar que las cosas pasen a mayores, deciden retirarse. Pero los «niños bien» siguieron al trío por la Avenida Alvear y, al llegar a Tagle, a la altura del Armenonville, se trenzaron en una pelea en la que Gardel terminó herido de un balazo en el tórax. El autor del disparo fue Roberto Guevara Lynch, el tío del Che Guevara.

Para la década de 1920, la voz de Gardel brillaba con sello propio, aunque cantaba a dúo con Razzano, y el éxito internacional estaba asegurado.

En Septiembre de 1925, luego de 12 años de cantar juntos y debido a una lesión de laringe de Razzano, el dúo decide separarse pasando Razzano a ejercer las funciones empresariales.

A principios de la década de 1930, estando en Francia, filmo varias películas para la Paramout francesa, «Luces de Buenos Aires» y «Melodías de arrabal» entre ellas, y fue en estos tiempos que incorporó como colaborador el poeta y periodista Alfredo Le Pera, con quien escribiría muchas de sus obras musicales.

El 7 de Noviembre de 1933 partió en un viaje del cual ya no volvería a nuestro país, un viaje que lo llevo por Barcelona, Paris y luego a Estados Unidos, donde debuto en la NBC de Nueva York. Allí filmo para la Paramout norteamericana, películas como: «Mi Buenos Aires querido» y «El día que me quieras» entre otras. Estando en Manhattan (Nueva york) conoció a un argentino de 13 años que se encontraba viviendo allí y que iba a convertirse con los años en uno de los músicos de tango más importantes del siglo XX: Astor Pantaleón Piazzolla.

Fue José Betinotti quien lo llamo «El Zorzal criollo».

En Abril de 1935 emprendió su fatídica gira, programada para ir por Puerto Rico, Venezuela, Aruba, Curaçao, Colombia, Panamá, Cuba y México, pero el destino impidió que ésta se completara.

Obras: A mi madre (con José Razzano) – Adiós, adiós (con José Razzano) – Amargura (con José Razzano) – Amores de estudiantes (con Mario Battistella y Alfredo Le Pera) – Arrabal amargo (con Alfredo Le Pera) – Ay Aurora (con José Razzano) – Calle Corrientes (con Hector Gagliardi) – Caminito soleado (con Alfredo Le Pera) – Campanitas (con José Razzano) – Criollita de mis amores (con Alfredo Le Pera y Mario Battistella) – Cuesta abajo (con Alfredo Le Pera) – Desdén (con Mario Battistella) – El cardo azul (con José Razzano) – El día que me quieras (con Alfredo le Pera) – El Moro (con José Razzano) – El Sol del 25 (con José Razzano y Domingo V. Lombardi) – Golondrinas (con Alfredo Le Pera) – Guitarra, guitarra mía (con Alfredo Le Pera) – La criolla (con José Razzano) – La mariposa (con José Razzano) – Lejana tierra mía (con Alfredo Le Pera) – Mañanita de sol (con Alfredo le Pera y Mario Battistella) – Mano a mano (con Celedonio Flores y José Razzano) – Margot (con José Razzano y Celedonio Flores) – Melodías de arrabal (con Mario Battistella y Alfredo Le Pera) – Mi Buenos Aires Querido (con Alfredo Le Pera) – Mi caballo bayo (con Francisco Brancatti y José Razzano) – Mi pobre flor (con José Razzano) – My dolls from New York-«Rubias de New York» (versión. Con Alfredo Le Pera) – Noche fría (con José Razzano) – Olvido (con Alfredo Le Pera) – Por una cabeza (con Alfredo Le Pera) – Recuerdos (con José Razzano) – Silencio (con Horacio Pettorossi y Alfredo le Pera) – Soledad (con Alfredo Le Pera) – Sus ojos se cerraron (con Alfredo Le Pera) – Tomo y obligo (con Manuel Romero) – Viejos tiempos (con Alfredo Le Pera) – Volver (con Alfredo Le Pera) – Volvió una noche (con Alfredo Le Pera), entre otras.

