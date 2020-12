Nuevo aniversario del natalicio de Julio De Caro

11 de Diciembre de 1899 – Nace Julio De Caro, en el barrio de Balvanera en la Ciudad de Buenos Aires. Músico violinista, Director de orquesta y compositor de tangos.

Segundo de doce hijos del matrimonio formado por Matilde Ricciardi Villari (cantante profesional) y José De Caro De Sica (estudio música en Italia y trabajo en el Conservatorio de La Scala de Milán), Julio era muy unido con su hermano Francisco y la música la llevaban en la sangre.

Siguiendo directivas del padre, desde pequeño Julio De Caro estudió piano en tanto su hermano Francisco se dedicaba al violín. En algún momento, sin embargo, se dieron cuenta que preferían el instrumento del otro. Como no se animaban a pedírselo directamente al padre lo hicieron con la mediación de su madre y obtuvieron la conformidad paterna para intercambiar los instrumentos que estudiaban.

En 1917 un grupo de amigos que acompañaba a Julio en el salón Paláis de Glace se unieron para reclamarle que subiera al escenario, por lo que el requerido se vio compelido a ocupar en la orquesta de Firpo el lugar del violinista, quien le prestó su instrumento, para ejecutar un tango con ella, recibiendo al terminar las felicitaciones del director y de Eduardo Arolas que se encontraba presente. Días después Arolas, que en ese momento tenía un éxito clamoroso, visitó al padre de Julio para proponerle su incorporación a su orquesta y la respuesta fue negativa (el padre había resuelto que estudiara medicina) pero un poco más adelante Julio debutaba a los 18 años y sin conocimiento de su padre, en el conjunto del bandoneonista Ricardo Luis Brignolo reemplazando temporalmente al violinista titular.

Esas dos semanas de actuación mostraron a Julio lo que seguramente ya vislumbraba, esto es su vocación tanguera, y lo decidieron a aceptar el pedido de Arolas y fue así que pocas semanas después quedaba estructurado un quinteto con Roberto Goyeneche al piano, Rafael Tuegols y De Caro en violín, y Manuel Pizarro y el mismo Arolas en bandoneón.

Al no aceptar su padre que Julio abandonara sus estudios y se dedicara a la música popular, fue echado de su casa y Francisco siguió el mismo camino sin esperar que lo echaran.

El conjunto de Arolas regresa de una gira por Montevideo e inicia una gira por la Provincia de Buenos Aires en 1919, pero por diferencias con Arolas, De Caro y el pianista José María Rizzuti se vuelven a Capital, allí se reúnen con el bandoneonista Pedro Maffia que por iguales motivos había dejado la orquesta de Roberto Firpo y con el violinista José Rosito y formaron un cuarteto que inició sus actuaciones en el café El Parque de Talcahuano y Lavalle. A pesar del éxito, tiempo más tarde se separarían pues Maffia volvía con Firpo, De Caro y Rizzuti se incorporaron a la primera orquesta de Osvaldo Fresedo.

En 1922, Julio viaja a Montevideo y se incorpora a la Orquesta de Minotto Di Cicco, donde toco junto a su hermano Francisco que radicaba en la Capital Uruguaya. Luego formo un cuarteto integrado por Antonio Gutman en bandoneón, Roque Ardit en piano y Pedro Aragón en violín con la finalidad de mejorar con sus conocimientos de música el estilo de ejecución del conjunto.

En 1923 vuelve a Buenos Aires y se incorpora a la orquesta que estaba organizando el prestigioso pianista y compositor Juan Carlos Cobian.

En Diciembre de 1923 un empresario le ofreció a Francisco De Caro que con una agrupación de cinco o seis músicos actuara para las fiestas de fin de año en reuniones en diversas residencias de gran categoría percibiendo la suma de ochocientos pesos por baile, que era muy elevada para la época. Se unió así con Julio, que estaba sin trabajo porque Juan Carlos Cobián había disuelto su conjunto, Emilio De Caro y el contrabajista Leopoldo Thompson más Pedro Maffia y Luis Petrucelli.

Luego recibieron la nueva propuesta de tocar en el salón L´Aiglon de Florida entre Cangallo y Bartolomé Mitre durante los bailes de Carnaval con una retribución que permitía formar una orquesta de veinte músicos. Convinieron que si bien la orquesta se mantendría sin nombre como hasta el momento, se anunciaría bajo la conducción de Julio De Caro. La orquesta quedó formada en esta forma: Julio, Alberto y Emilio De Caro, Lorenzo Olivari, Esteban Rovati, Bernardo Germino y Antonio Arcieri en violines, Pedro Maffia, Luis Petrucelli, Ricardo Brignolo, Luis D´Abraccio, Ángel Danesi, Nicolás Primiani, Miguel Orlando y Luis Minervini en bandoneones, Francisco De Caro y Roberto Goyeneche en pianos y Leopoldo Thompson y Olindo Sinibakdi en contrabajos.

Terminados los bailes de Carnaval Julio y Francisco volvieron a las presentaciones en el café Colón y por allí apareció el conde Chikoff para ofrecerles un contrato de seis mil pesos por mes para el sexteto para tocar en el Vogue´s Club, que organizaría tés danzantes pensados para la alta sociedad en el local del Paláis de Glace. Al mismo tiempo recibieron el ofrecimiento para grabar en RCA Víctor.

Poco antes del debut, Maffia y Petrucelli deciden abandonar la orquesta, incidentalmente irritados por una publicidad del Vogue’s Club que anunciaba la orquesta «de» Julio De Caro. La agrupación necesitaba urgente su reemplazo, pues se acercaba el día del debut. Prácticamente en las vísperas Maffia, que acababa de perder mucho dinero en el juego, le ofreció volver al conjunto hasta hallar otra ubicación, lo que aceptó Julio aunque su relación personal continuó tirante. Por otra parte, por mediación del bandoneonista Enrique Pollet conoció, escuchó y contrató de inmediato a Pedro Laurenz.

El ingreso de Laurenz no venía con buenos augurios. Hasta ese momento era prácticamente un desconocido que iba tocar como segundo bandoneón de un músico ya consagrado como era Pedro Maffia que, además, prácticamente no hablaba con el director de la orquesta. Sin embargo, no sólo no tuvo fallas su presentación sino que además se creó una amistad con Maffia y formaron uno de los dúos de bandoneones más famosos de la historia del tango.

Julio De Caro y Maffia recompusieron su relación al punto que vivían con Francisco en el mismo departamento y la orquesta tomó en forma definitiva el nombre del primero.

Su orquesta promovió a cantores como: Lito boyardo, Carlos Marambio Catan, Teófilo Ibáñez, Edmundo Rivero, Lidia y Violeta Desmond, Hector Farrel, Roberto Quiroga, Fanny Navarro y Roberto Taibo entre otros.

Murió en Mar del Plata el 11 de Marzo de 1980.

Obras: Amelia – Batida nocturna – Bizcochito (con Francisco De Caro) – Boedo (con Francisco Rimoli) – Buen amigo (con Carlos Marambio Catan) – Copacabana (con Antonio Rubio) – Don Antonio (con Francisco De Caro) – El bajel (con Francisco De Caro) – El malevo (con María Luisa Carnelli) – El Mareo (con Mario Gomila) – El monito (con Carlos Marambio Catan) – Era buena la paisana (con Francisco De Caro y José María Ruffet) – Esmeralda (con Horacio Bazterra) – Esperando que vuelvas (con Alberto Cosentino) – Farolero (con Mario Gomila) – Fresedo – Fuego (con Carlos Muñoz) – Gaucha (con Enrique Cadícamo) – Gringuita (con Francisco De Caro) – Guardia vieja (con José De Grandis) – Ilusión de Pierrot (con Manuel Meaños) – Juntos en la vida (con Enrique Dizeo) – La mazorca (con Francisco De Caro) – La rayuela – La rafalada – Los muchachos – Mala Junta (con Juan M. Velich y Pedro Laurenz) – Mala pinta (con Francisco De Caro) – Mala suerte – Mascarita (con José María Ruffet) – Mi queja (con Francisco De Caro) – Mil Novecientos 37 (con Mario Gomila) – Milonga corrida – Moulin Rouge – Noche de luna – Olimpia (con Juan Andrés Caruso) – Para Corrientes (con Osvaldo Sosa Cordero) – Primer amor (con Carlos Martínez) – Punto y banca (con Mario Gomila) – Pura labia (con Francisco De Caro) – Quien dijo miedo (con Enrique Cadícamo) – Rosita (con Manuel García Ferrari) – Sacachispas – Sin manchas en mi corazón (con José María Contursi) – Sueño dorado (con Alberto Bahamonde) – Tierra adentro (con Atilio Supparo) – Tierra querida (Luis Díaz Espejo) – Tiny (con Pedro Maffia) – Todo el año es carnaval (con Francisco Rimoli) – Un dilema (con Enrique Cadícamo) – Un silbido en el bolsillo (con Nicolás Cocaro) – Vals Arco Iris, entre otras.

