Aumento de casos y relajamiento social en General Pico: “Al virus no lo paramos con rebeldía y sí con prevención”

Hoy se replicó la Búsqueda Activa de Covid 19 en Barrio Este, de la ciudad de General Pico. Las autoridades notaron un incremento de casos y expresaron su preocupación ante el relajamiento social e incumplimiento de las medidas preventivas.

El coordinador del programa, Javier Herradón, comentó que el trabajo se realiza todos los días de la semana. “Preferimos salir a la calle, a la sociedad y buscar el virus dentro de cada uno de los barrios, esta semana nos tocó el barrio Este y los resultados son más que evidentes porque hay más de 20 personas esperándonos (para los testeos)”, dijo.

El incremento de las personas que se acercan por consultas es una buena señal en relación a la toma de conciencia, pero, de acuerdo a las expresiones de Herradón, marcan cierto relajamiento en la sociedad. “Esto lleva a que muchos de ellos estén infectados, tengan síntomas y algunos tengan miedo. Prefiero que no tengan miedo y que se cuiden, porque vemos que el distanciamiento en la sociedad de General Pico no está ocurriendo, no están usando barbijo ni las medidas básicas de prevención, le pido a la sociedad que se cuide, tuvimos un caso muy exponencial de los casos positivos y eso nos va a llevar a otra situación epidemiológica, empecemos a respetarnos un poco entre todos y a utilizar los medios de prevención”, se lamentó.

TESTEOS

Durante la Búsqueda Activa de ayer fueron 13 los positivos y también aumentó el número de testeos, donde se venían realizando entre 20 y 30 controles, pero ayer fueron 48 testeos. “El relajamiento existió, existe y quiero instar a la gente a que revea el relajamiento porque si nosotros no nos cuidamos va a cambiar la situación epidemiológica. Esto no lo vamos a parar con rebeldía, lo vamos a parar con respeto mutuo y cumpliendo las medidas”, advirtió.

“Estamos trabajando 16, 18 y hasta 20 horas por día y la gente tiene que entender que a esto lo vamos a frenar entre todos, este virus no mide estrato social, no mide la economía de cada uno, no piensa ni dice a este infecto y a este no, el que se descuidó termina infectado”, continuó Herradón.

Con preocupación el entrevistasdo ejemplificó lo que ocurre en Europa con la segunda ola de contagios. “Ayer estuve viendo una fiesta de egresados, había unas 100 personas y ninguna con barbijo, este estatus epidemiológico lo vamos a cuidar entre todos, si nadie cumple con las reglas esto se va a desbarrancar”, concluyó.

