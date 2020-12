La emotiva carta del enfermero castense que batalló contra el Covid 19 y hoy recibió el alta médica

El enfermero castense Javier Piorno, realizó un emotivo posteo en las redes sociales, donde relató “la batalla muy grande” que tuvo que afrontar tras contagiarse de Covid 19, pero agradeció “al ejército” del Hospital Lucio Molas que lo ayudaron a superar las dificultades y confió que pronto nuevamente estará “en el campo de batalla” contra el virus que azota a la humanidad.

El enfermero castense batalló durante casi tres meses contra el Covid 19, y en algún momento hasta se tejieron diversas hipótesis sobre el desenlace que le podría generar el virus. Hubo cadenas de oraciones, prolongados tratamientos con plasma y también una atención médica y acompañamiento de sus colegas en esos difíciles momentos.

Hoy, recibió el alta médica, y continuará con el proceso de recuperación en su domicilio en la capital pampeana.

LA CARTA

“Escribo estas notas. En realidad, como aun no manejo los dedos, las está escribiendo mi hija. Después de 59 días de asistencia ventilatoria mecánica, 12 días más de cuidados intensivos y 16 días más en el servicio Clínica Médica, es solo para expresar la felicidad que tengo de hoy poder irme de alta y llegar a mi casa”, comenzó expresando quien se desempeñaba como jefe de enfermería del Centro Emergente de Asistencia Respiratoria (CEAR) hasta que se contagió de coronavirus.

“Se que he tenido una batalla muy grande, pero que no fue en soledad. Fue con todo el ejercito del “Hospital Lucio Molas”, sin todos y la ayuda de todos ellos hoy no estaría aquí. Por supuesto que la cantidad de gente que ha hecho cadenas, bendiciones y rezos por mí, no voy a poder nombrarles a todos, pero es inmenso. Mi corazón se abre para agradecerle a todos y cada uno de ellos: la gente, los amigos, los conocidos, los familiares, los compañeros, el incondicional Leo Ortiz; mi vida: Marti y Gonza; mi sostén, mi mamá Teresa; quien siempre estuvo a mi lado Romina Borassi el amor de mi vida, quien nunca se separó de mi lado”, destacó en el posteo en las redes sociales.

“No me sale mucho más porque es infinita la gente qué tengo que agradecer, incluidos también directores y contadores del hospital, el ministro de Salud (Mario Kohan); el subsecretario de salud, (Gustavo) Vera, y a nuestro vicegobernador Mariano Fernández”, agregó.

“Empiezo los pasos para adelante y pronto estaré nuevamente en el campo de batalla. GRACIAS GRACIAS GRACIAS!!!! ”, finaliza el emotivo posteo de Javier Piorno.

Comentarios

Comentarios