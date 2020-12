Murió un joven baleado por un adolescente en General Acha y donarán los órganos

El joven Matías Berot (22 años)murió este sábado y sus familiares decidieron donar los órganos. El fallecido fue baleado en la cabeza por un adolescente de 15 años, y fue derivado –este sábado- al Hospital Lucio Molas de Santa Rosa, donde diagnosticaron la muerte cerebral. A la capital pampeana arribaron profesionales del Incucai provenientes de Buenos Aires para realizar el operativo de ablación.

Berot fue baleado durante la madrugada del viernes, en una vivienda de la calle Sarmiento, en la zona sur de General Acha. La policía cuando llegó al inmueble, alertada por vecinos, constató que el joven había sido baleado “en la zona de la nuca”, publicó el diario La Arena.

El trabajo investigativo permitió no sólo el secuestro del arma de fuego utilizada, una carabina calibre 22, sino también constatar que el presunto autor del hecho fue un adolescente de 15 años. Justamente por esa razón, no se aportaron su nombre y apellido, al igual que otros detalles del caso. Al momento del hecho, había una persona que presenció lo sucedido, y no estuvo involucrado.

INIMPUTABLE

El fiscal Raúl Miguez solicitó –durante la mañana del viernes- la incompetencia, la cual fue aceptada por el juez de control Diego Asin, quien finalmente remitió las actuaciones al Juzgado de Familia, Niños, Niñas y Adolescentes de General Acha, a cargo de la jueza Daniela De la Iglesia.

El adolescente, por contar con 15 años, resulta inimputable. Por ese motivo, fue colocado a disposición del Juzgado con competencia en la materia, y se dio debida intervención a la Dirección de Niñez y Adolescencia, debido a que se trata del organismo de aplicación (ley 1270), que debe brindarle el tratamiento tutelar pertinente.

