AFIP rescató a 30 trabajadores en situación de servidumbre y trata laboral

La Dirección General de la Seguridad Social de la AFIP rescató a 30 trabajadores y trabajadoras en situación de servidumbre y explotación laboral durante un operativo realizado en simultáneo en cuatro predios rurales en distintas localidades bonaerenses. Además, se detectaron irregularidades en materia de registración laboral.

En uno de los predios inspeccionados en la localidad de General Belgrano se detectaron 24 personas en condiciones de reducción a la servidumbre y 6 en situación de trata laboral. Los trabajadores y las trabajadoras se desempeñaban en jornadas de 16 horas sin descanso de lunes a domingo, no tenían permitido salir del predio, no habían percibido remuneración alguna y no contaban con agua potable. Los empleadores tampoco les proveían baño ni cocina.

Durante el procedimiento realizado por la Dirección que encabeza Carlos Castagnetto, se constató que los trabajadores y las trabajadoras carecían de insumos sanitarios para la prevención del Covid-19, herramientas básicas de seguridad y tampoco existía posibilidad de establecer una conexión estable a la red de comunicaciones.

De acuerdo a lo que informaron las personas rescatadas, habían sido trasladadas de sus lugares de origen por parte del explotador y desconocían cuánto sería su remuneración, cuándo la percibirían y cuáles serían los descuentos en que incurrirían por el consumo de alimentos.

A partir del trabajo coordinado entre las distintas áreas de la AFIP se formuló la denuncia correspondiente ante el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional de Dolores, donde tramitarán las actuaciones correspondientes.

