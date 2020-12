Champions League: El peor sorteo para el Barcelona de Lionel Messi

El Barcelona del argentino Lionel Messi tuvo uno de los peores cruces que podía tener en la Champions League, ya que su rival en octavos de final será el París Saint Germain de su amigo brasileño Neymar y de sus compañeros en la Selección Argentina Ángel Di María y Leandro Paredes, de acuerdo al sorteo de la fase final que se llevó a cabo este lunes en la sede de la UEFA.

El conjunto catalán accedió a esa instancia como segundo del grupo G, por debajo de Juventus después de perder 3-0 como local ante el conjunto italiano en el último encuentro de la fase grupos, mientras que el equipo francés, finalista de la última edición, lo hizo tras adjudicarse el grupo H por diferencia de gol.

Los otros emparejamientos de octavos de final serán los siguientes: Borussia Mönchengladbach (Alemania)-Manchester City (Inglaterra), Lazio (Italia)-Bayern Múnich (Alemania), Atlético de Madrid (España)-Chelsea (Inglaterra), Leipzig (Alemania)-Liverpool, (Inglaterra) Porto (Portugal)-Juventus (Italia), Sevilla (España)-Borussia Dortmund (Alemania) y Atalanta (Italia)-Real Madrid (España).

El cruce más atractivo que determinó el sorteo realizado en la sede de la UEFA en Nyon, Suiza, será el que protagonizarán Barcelona y PSG. El primer partido se jugará en la segunda quincena de febrero (16/17 o 23/24) en el estadio Camp Nou y la vuelta será en marzo (9/10 o 16/17) en el Parque de los Príncipes de París. Este será el primer duelo entre Messi y Neymar luego de salida del brasileño de Barcelona a mediados de 2017 luego de forjar una gran relación con el argentino tanto adentro como afuera de la cancha.

