Curutchet pretende construir viviendas municipales y generar empleo

La intendenta Mónica Curutchet planteó que en el primer año de gestión «se trabajó en función de los proyectado, pero algunas cosas quedaron en segundo plano porque la pandemia (de Covid-19) nos planteó un desafío donde fuimos acompañados por los vecinos en una situación totalmente inesperada». «Hoy las cuentas municipales están ordenadas, y el año que viene quiero construir alguna casa municipal, generar empleos y mejorar algunos espacios públicos», anticipó en una entrevista en Radio DON 101.5 Mhz.

La jefa comunal -el viernes- cumplió el primer año al frente del municipio castense, y realizó un balance, aunque indicó que la evaluación «la tienen que hacer los vecinos».

«Desde el inicio tuvimos una situación económica complicada porque pedimos (al Gobierno provincial) un anticipo de 10 millones de pesos que alcanzamos a devolver antes del comienzo de la pandemia», recordó.

La crisis sanitaria y económica provocado por Covid-19 afectó «los recursos municipal», pero también «nos preocupa la economía de los vecinos porque estuvieron afectados durante casi todo el año, debido a que no pudieron trabajar o trabajaron en horarios limitados», dijo.

«Hoy tenemos los números ordenados (en la comuna) y obviamente los recursos son siempre escasos porque siempre nos gustaría hacer cosas que van quedando pendientes. La prioridad es que el vecino confíe en que invertí el dinero que me dieron, y nosotros los tenemos que devolver en servicios y obras», añadió.

Prioridades

«El déficit habitacional es un problemón que tenemos en Eduardo Castex, y espero que el año próximo podamos hacer alguna vivienda municipal. Pensamos en un loteo para que algunos vecinos puedan gestionar un crédito para construir sus propias viviendas. Hoy no hay casas y a algunos vecinos no les alcanza para pagar un alquiler», destacó.

Reveló que por intermedio del programa Argentina Construye del Gobierno nacional, se armó un proyecto donde «se está trabajando para construir 10 casas para familias vulnerables y también ya nos enviaron el convenio. Mandamos al CD una solicitud de división de terrenos, y si se concreta podremos construir una decena de casas con financiamiento de Nación».

La jefa comunal detalló que entre sus anhelos está la generación de empleos y mantener el empleo que tenemos, además de seguir reordenando para demostrar que en el municipio estaremos a disposición de los vecinos».

También, planteó que pretende mejorar los espacios públicos, generar obras e iluminación led en varios sectores. «Estuvimos hablando con el secretario de Energía y Minería (Matías Toso) sobre las energías sustentables, porque pretendemos contar con energía solar en el Parque Norte y la Pista de Salud», dijo.

«Además pretendemos avanzar con el proyecto de separación de residuos. Y en los próximos meses tenemos que avanzar con la plana de tratamiento de aceite vegetal» que se instalará en el Parque Automotor Municipal.

-Curutchet, ¿en el primer año de gestión no tuvo demasiados conflictos laborales?

-Los evalúo en función de una nueva gestión. No me esperaba esto, en los niveles que llegamos, pero siento que se votó una gestión para producir un cambio. Les expliqué el primer día (a los trabajadores) cuál era el cambio que pretendía, que teníamos que ponernos a disposición de la comunidad para brindar los servicios públicos. Algunos sectores lo entendieron y otros tuvieron conductas aprendidas de antes y reclamos inconsistentes y algunas cosas no se pudieron charlar porque era parte de la reorganización municipal.

