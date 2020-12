Presupuesto 2021: Maccione destacó que el gobierno de La Pampa destina el 25 % de su presupuesto para la Educación

El ministro de Educación de La Pampa, Pablo Maccione, puso especial énfasis en que este “no fue un año perdido, no se perdió, se realizó de una manera distinta”. El funcionario realizó declaraciones cuando ingresó a la Legislatura pampeana, donde asistió para participar en el tratamiento del Presupuesto Provincial 2021. Explicó que Educación cuenta con una partida presupuestaria que representa el 25 por ciento del presupuesto total del gobierno de La Pampa, y para el próximo ciclo lectivo tendrá un incremento del 32 por ciento, porque “es una de las prioridades que tiene el gobierno provincial”.

El titular de Educación concurrió a la Comisión de Hacienda y Presupuesto de la Cámara de Diputados de La Pampa, acompañado por sus colaboradores, para brindar un informe sobre las principales previsiones para el próximo período y en especial sobre este año tan particular. Además se refirió a la pandemia, expresando que los docentes “son esenciales y serán vacunados primero, tal como lo anunció el gobernador” Sergio Ziliotto.

PRESENCIALIDAD

Maccione ratificó que “la intención” es comenzar las clases el 8 de marzo, en forma presencial. “No todos juntos en el primer día, pero sí tenemos la convicción que todos tienen que pasar por la presencialidad”, dijo.

Consideró que para el próximo ciclo lectivo “todo hace pensar que ya con protocolos y la vacuna” se podrá “volver a la presencialidad”. “Será un proceso paulatino y progresivo. Cada institución armó su modelo de retorno. La idea es que todos vuelvan, pero no todos juntos. Tenemos pensado usar la bimodalidad (presencial y no presencial) y estamos capacitando a los docentes de forma intensiva. Nuestra intención es volver al sistema inicial. Tenemos protocolos para actos escolares, bandas y orquestas juveniles”, entre otros.

VOLVER A LA PRESENCIALIDAD

EL gabinete educativo brindó explicaciones sobre los salarios y ayudas que se efectuaron a los jardines maternales, las inversiones en alimentos, en los protocolos (por ejemplo alcohol en gel), en el transporte escolar y en las empresas privadas de limpieza que desarrollan sus actividades en 108 establecimientos educativos.

También, anticipó que se realizará una reestructuración en la subsecretaría de Educación, donde habrá tres direcciones a partir del mes de enero. “Este año se destinaron 12 millones de pesos en beca y el año que viene pensamos brindar 27 millones de pesos”, dijo.

En otro párrafo se refirió a las obras públicas que se ejecutarán, entre los cuales se encuentra la ampliación de la Escuela 62 de Toay, el Secundario de Quehué y avanzar en la construcción del edificio de Formación de Educación Docente.

“Que no haya clases presenciales no significa que todo pase por la conectividad. También se sigue formando vía papel. Hay alumnos que se sienten cansados de la conectividad, como así también hay alumnos que tienen mala conectividad, otros que tienen un solo dispositivo para toda la familia, etc. Es un tema complejo”, admitió.

