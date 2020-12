En La Pampa, declararon de utilidad pública los inmuebles inutilizados para construir viviendas sociales

Hoy se desarrolló una sesión extraordinaria en la Legislatura de La Pampa, donde se aprobaron tres proyectos del gobierno provincial; y también en una sesión especial donde se confirmó la designación de Juan Pablo Meaca –quien prestó juramento- como Defensor de los Derechos de las Niñas, Niños y las/os Adolescentes.

Durante el desarrollo de la sesión extraordinaria se aprobó -por unanimidad- el proyecto de ley donde se declaran de utilidad pública y sujetos a expropiación inmuebles destinados a la ejecución de obras de viviendas sociales en Santa Rosa y General Pico. “Es innegable la necesidad habitacional que muchos pampeanos tienen, la cual nos obliga a poner en marcha todas las herramientas posibles. Es un hecho que se ha incrementado en los últimos años. Es para nuestro gobierno provincial una necesidad imperiosa”, expresó la diputada Alicia Mayoral (Frejupa).

Por su parte, Marcos Cuelle (UCR) dijo: “Es necesario desde el Estado tener previsibilidad, para no tener incertidumbre. Comprendemos la necesidad de tener tierras a disposición para aquellas personas necesitadas de viviendas”. También, Matías Traba, desde Propuesta Federal, acompañó el proyecto porque “entendemos la necesidad habitacional que existe”.

BANCO PROVINCIAL DE TIERRAS

Luego se aprobó por mayoría, con el rechazo del bloque unipersonal de Comunidad Organizada, la iniciativa por la que se sustituye el artículo 9º de la Ley 3208 – de creación del Banco Provincial de Tierras.

Cuelle declaró: “Antes había un piso de inconstitucionalidad, pero con las modificaciones que se realizaron ha sido subsanado”. “El objetivo de la ley tiende a promover un Banco de Tierras, pero lejos está de combatir la especulación inmobiliaria. Es un proyecto que en un futuro deberíamos atenderlo de manera completa”, advirtió.

Sandra Fonseca planteó sus críticas: “Esto da lugar a situaciones de arbitrariedad”. “Alertamos que no tendrá legitimidad y no tendrá credibilidad social en lo que hace a lo que tanto nos pide la ciudadanía, que es la trasparencia. No voy a acompañar”, adelantó.

El último proyecto de ley en tratamiento, que se aprobó por unanimidad, tiene que ver con la aprobación del convenio celebrado entre el Ministerio de Transporte de la Nación y el Ministerio de Obras y Servicios Públicos de la provincia, ratificado por Decreto Nº 3604/20.

