Homicidio y abuso sexual en Castex: El juicio ya tiene fecha de inicio y los detenidos podrían recibir condena perpetua

El fiscal Marcos Hernán Sacco, a cargo de la Fiscalía Temática de Delitos que impliquen Violencia Familiar y de Género, confirmó –en una entrevista con Radio DON 101.5 Mhz- que el 8 de febrero comenzará, en el Centro Judicial de Santa Rosa, el juicio oral por el homicidio y abuso sexual de dos mujeres adultas, que se produjo, el domingo 31 de marzo de 2019, en Eduardo Castex. El Ministerio Público Fiscal (MPF) declaró la coautoría del aberrante hecho que conmocionó a la comunidad castense, y los dos jóvenes detenidos –de apellido Luna y Dominguez- podrían ser condenados a prisión perpetua, dado que están acusados de Homicidio doblemente agravado y calificado, Criminis Causa, Alevosía y Femicidio en el caso de Josefa Moreno viudad de Giovannini (88 años), y la misma acusación “en grado de tentativa” en el caso de la sobrina (66 años) que además fue abusada sexualmente.

El fiscal Sacco confirmó que el lunes se realizó -ante el juez de Audiencia, Andres Olié- la última audiencia para “para reacomodar las pruebas ofrecidas por las partes, tanto por los defensores como el MPF”, y ya la Oficina Judicial “fijó la audiencia de debate que comenzará el 8 de febrero y por la gravedad de la causa y cantidad de testigos se extenderá hasta el 23, cuando se presentarán los alegatos”.

Está previsto que durante estas jornadas declaren más de 40 testigos, en este que fue uno de los casos policiales más aberrantes de los últimas décadas en Eduardo Castex.

El hecho ocurrió el domingo 31 de marzo de 2019, en la zona céntrica de esta localidad. La mujer Josefa Moreno viuda de Giovannini (88 años) fue sorprendida en el interior de su vivienda por una persona, que utilizando un elemento contundente le provocó golpes en la región craneal, hasta dejarla tendida en el suelo. Por su parte, una sobrina estaba barriendo la vereda, escuchó ruidos e ingresó a la casa. Allí se sorprendió con el cuerpo de su tía tenedido en el piso; e inmediatamente fue sorprendida, golpeada y abusada sexualmente. Posteriormente, los autores incendiaron el colchón de la cama, prendieron fuego en la parte trasera de la casa y se alejaron. La mujer más joven alcanzó a dar aviso a un vecino y posteriormente a la policía castense.

La mujer mayor fue inmediatamente trasladada a General Pico, pero falleció poco después de ocurrido el violento episodio. Mientras que la sobrina permaneció varias jornadas hospitalizadas, y la conmoción le impidió prestar declaración judicial durante un prolongado lapso de tiempo.

La policía detuvo a dos jóvenes. Uno sería de apellido Luna –oriundo de Río Cuarto- y el restante sería apellidado Domínguez –oriundo de Eduard Castex-, quienes se alojaban en un residencial ubicado a pocos metros de la casa donde habrían sorprendido a las mujeres adultas.

GRAVES ACUSACIONES

El fiscal Marcos Hernán Sacco ayer confirmó que los dos jóvenes detenidos están acusados en coautoría de Homicidio doblemente agravado y calificado Criminis Causa, Alevosía y Femicidio en el caso de Josefa Moreno viuda de Giovannini; y los mismas acusaciones en “grado de tentativa” por el caso de la sobrina. “Como la Fiscalía lo calificó y obviamente se ofició la prueba y se va a pedir la pena, hay una coautoría. Y la pena que prevé este tipo de delito es cadena perpetua, porque son los cargos de más penas que prevé el Codigo Penal”, destacó Sacco. “Para la Fiscalía es una coautoría y por los dos se pedirá la misma pena”, ratificó.

-Sacco, ¿los detenidos en todo el proceso no declararon y no colaboraron con la investigación?

-No. No han colaborado. Optaron por el silencio, que es un derecho que tienen los imputados. Y la Fiscalía siguió adelante con su trabajo, recolectando elementos probatorios. Y los elementos probatorios, que a mi entender son contudentes, porque hay pruebas objetivas que hablan por si solas. Toda la prueba que se ofreció para llevar adelante el debate, es toda prueba incriminatoria, que no hace más que respaldar la teoría del caso de la Fsicalía. Desde testimonios, evidencias biológicas en el lugar del hecho, en los alrededores del hecho, en las viviendas de los imputados que residían en ese momento en un hospedaje.

-E incluso, uno de los detenidos protagonizó una fuga de la comisaría de Eduardo Castex…

-Sí. Recordemos que cuando se dictaminó la prisión preventiva de los dos acusados, uno de ellos que estaba en Eduardo Castex, logró romper una reja de una ventana de la celda y se dio a la fuga. Fue demorado al otro día. También será juzgado en esta fecha. Es un solo juicio por todo.

