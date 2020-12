FIFA entregó los premios The Best 2020: Lewandowski es el mejor del mundo

El delantero polaco Robert Lewandowski (Bayern Munich), que se impuso en la votación como mejor jugador a Lionel Messi y al portugués Cristiano Ronaldo, y el alemán Jurgen Klopp (Liverpool), que ganó como mejor entrenador de equipos masculinos sobre Marcelo Bielsa, fueron los principales triunfadores del premio The Best de la FIFA.

En una ceremonia virtual desde Zurich, Suiza, Messi cedió el título que había logrado en 2019 ante Lewandowski, pieza fundamental y goleador de toda la temporada pasada con el Bayern Munich de Alemania, con el que fue campeón de cinco títulos, entre ellos la Bundesliga y la Champions League.

Se trató del resultado lógico, para ser el segundo en «entrometerse» en la hegemonía que Messi y Ronaldo tuvieron desde 2007, luego de Luka Modric en 2018.

Bielsa también se quedó con las ganas

En el rubro de entrenador de equipos masculinos, donde estaba nominado Marcelo Bielsa (Leeds de Inglaterra), fue Jurgen Klopp el que repitió el logro gracias al título de Premier con el Liverpool, pese a que competía también con Hans- Dieter Flick (campeón de la Liga de Campeones con el Bayern Munich).

Fue la tercera vez que Bielsa llegó a la terna final como mejor entrenador del mundo: en 2011 y 2012, cuando se denominaba FIFA World Coach, el rosarino terminó 2° (ganó Guardiola) y 3° (detrás de Josef Heynckes y Klopp), respectivamente.

Los otros entrenadores argentinos que quedaron a un paso de conseguir este galardón fueron Mauricio Pochettino (2019), Diego Simeone (2014) y Jorge Sampaoli (2015).

Entre los arqueros se dio una particularidad, porque el premio The Best fue para Manuel Neuer, del Bayern Munich, pero en el Once Ideal fue colocado el brasileño Allison Becker (Liverpool).

La rama femenina, en la gala presentada por la leyenda Ruud Gullit y la periodista Reshwin Chowdhury, también tuvo su premiación de los mejores exponentes: Lucy Bronze (Inglaterra / Olympique Lyonnais / Manchester City WFC) como futbolista; Sarah Bouhaddi (Francia / Olympique Lyonnais) como arquera; y Sarina Wiegman (Países Bajos / Selección Holanda) como entrenadora.

También se entregó el famoso Premio Puskas al mejor gol del año, en esta ocasión para el coreano Son Heung-Min, por su conquista ante el Burnley con la camiseta del Tottenham.

Los laureados fueron designados a través del voto de los capitanes y entrenadores de cada Selección, de un grupo de más de 200 periodistas, así como de fanáticos que votaron en internet entre el 25 de noviembre y el 9 de diciembre.

Para los galardones individuales (masculinos o femeninos) de mejor futbolista, arquero y entrenador, cada uno de los grupos de votantes representa un cuarto del cómputo total.

Premio consuelo: Messi, en el equipo ideal

En la misma ceremonia, se anunció el Once Ideal tanto masculino como femenino, donde el único argentino fue Messi, incluido por decimocuarta vez consecutiva.

Ese equipo, anunciado ante la presencia del ex entrenador Arsene Wegner, tuvo a Alisson Becker; Alexander Arnold, Virgil Van Dijk, Sergio Ramos, Alphonso Davies; Joshua Kimmich, Kevin De Bruyne, Thiago Alcántara; Lionel Messi, Robert Lewandowski y Cristiano Ronaldo.

En tanto, en el femenino el once ideal fue conformado por Endler; Lucy Bronze, Wendie Renard, Millie Broght; Tobbyn Heath; Veronica Boquete; Barbara Bonasea; Megan Rapinoe; Delfine Cascarino, Vivianne Miedema; y Pernille Harder.

Todos los ganadores de los premios The Best de la FIFA

-Premio The Best a la Jugadora de la FIFA:

Lucy Bronze (Inglaterra / Olympique Lyonnais / Manchester City WFC)

-Premio The Best al Jugador de la FIFA:

Robert Lewandowski (Polonia / FC Bayern München)

-Premio The Best a la Arquera de la FIFA:

Sarah Bouhaddi (Francia / Olympique Lyonnais)

-Premio The Best al Arquero de la FIFA:

Manuel Neuer (Alemania / FC Bayern München)

-Premio The Best al Entrenador de la FIFA de Fútbol Femenino:

Sarina Wiegman (Países Bajos / Selección Holanda)

-Premio The Best al Entrenador de la FIFA de Fútbol Masculino:

Jurgen Klopp (Alemania / Liverpool FC)

-Premio Puskás de la FIFA:

Son Heung-min (KOR): Tottenham Hotspur FC – Burnley FC (Premier League. Inglaterra) (7 de diciembre de 2019)

