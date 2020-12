Proyectan exportar maquinarias agrícolas fabricadas en La Pampa

Claudio Álvarez, propietario de la empresa Metalyé Maquinarias Agrícolas, se instaló en el Parque Agroindustrial La Adela (PALA) luego de una propuesta del municipio local, desde donde tiene planificado ganar mercados internacionales con la exportación de sus productos.

Álvarez contó que hace 20 años tiene su fábrica en Pedro Luro (provincia de Buenos Aires) y venía mucho a esta zona para vender implementos agrícolas y pasaba también hacia el alto valle de Río Negro y Neuquén.

“Un día vi un cartel en la ruta que se vendían terrenos, llamé a ese número y me dijeron que tenía que instalarme en el PALA, que iba a tener mucho auge, me contacté con el municipio y desde ese momento no me dejaron ir más”, afirmó.

El entrevistado recordó que el municipio pampeano “nos propuso que nos instalemos en La Adela y así fue, la verdad es que estamos muy contentos, no nos podemos quejar para nada, sinceramente estamos muy bien”, expresó el propietario de Metalyé.



COMODIDAD Y APOYO EN LA PAMPA

Claudio Álvarez aseguró que en La Pampa están mucho más cómodos. “Tenemos mejores rutas, más movimiento de transporte, hay mucha diferencia con la provincia de Buenos Aires. Acá en La Pampa existe mucho apoyo del Gobierno ya que a la hora de plantear cosas o presentarse problemas siempre hay respuestas inmediatas”, reiteró.

El titular de Metalyé contó que venden muchísimas maquinarias en la zona de La Adela, pero que también están enfocados en el alto valle de Río Negro y Neuquén. “De a poquito vamos llegando a muchos lugares y estamos haciendo los trámites para ver si podemos pasar a Chile y vender nuestros productos en el país vecino”, anticipó.

“Acá tenemos demanda de Río Negro y Neuquén porque hacemos una gran variedad de maquinarias para fruticultura y ganadería. En estos momentos fabricamos una máquina para pasto, un elemento que no se produce en nuestro país y se exporta de España, Italia y otros países de Europa. La idea es solicitar asesoramiento para emprender algo en conjunto con el Gobierno de La Pampa”, puntualizó.

La empresa fabrica más de cien productos para horticultura, fruticultura y ganadería. “Desde una pala o palón nivelador hasta una rastra para tractores chicos y hasta 500 HP. Hace cuatro años exportamos a Venezuela lo que nos hizo crecer bastante en la provincia de Buenos Aires y ahora estamos buscando para ver si por intermedio del Gobierno pampeano o alguien más podemos exportar a Chile, Bolivia y Uruguay”, detalló.

“Queremos hacer lo que hace la provincia de Santa Fe que tiene todo organizado ya que es el gobierno el que impulsa, hace los contactos y exportan muchísimo”, se esperanzó.



PANDEMIA Y GENERACIÓN DE MANO DE OBRA

Sobre este año atípico por la pandemia, sintetizó: “al principio no lo sufrimos tanto, pero en junio y julio comenzaron a escasear los materiales o nadie te quería vender por el cambio de moneda”, detalló Álvarez.

“En este último mes no nos están entregando materiales hasta febrero o marzo por los que se nos están complicando los compromisos que tenemos desde hace un tiempo”, reconoció.

En la empresa trabajan siete personas. “Hay un encargado y el resto son operarios, y yo personalmente me ocupo de los diseños, las compras y ventas, hago planos, dejé de soldar hace seis meses. Hace falta mano de obra calificada, pero hay que preparar a la gente porque no hay nadie capacitado para trabajar y por ahí cuando aprenden el oficio, se te va a otro lugar”, destacó.

APOYO GUBERNAMENTAL

Repasando los comienzos, que fueron con máquinas chicas, Álvarez contó que “fabricamos bordeadores y mejoramos sembradoras de cebollas. La máquina que más me gusta fabricar y de mayor rendimiento económico es una pala niveladora que se hace muy poco en Argentina, Y nosotros somos uno de los cincos fabricantes que existen en la actualidad”, relató. #Reditúa bastante porque es una máquina grande, más fácil de fabricar con un volumen de material muy importante”, destacó.

El titular de Metalyé comentó que van a seguir trabajando como siempre. “Tenemos el apoyo del Gobierno, demanda de nuestros productos hay siempre y estas épocas difíciles de pandemia van a pasar”, se esperanzó.

