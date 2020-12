Hay preocupación en Castex: En las últimas cinco jornadas se cuadriplicaron los contagios de Covid 19

El director del Hospital Pablo F. Lacoste, Gustavo López, reconoció que existe «preocupación» porque en las últimas cinco jornadas se cuadruplicaron los casos activos de Covid-19, y paralelamente se elevó notablemente la cantidad de personas aisladas. El entrevistado reclamó a la sociedad que realice «un esfuerzo más» en estas fiestas de fin de año donde se generan reencuentros familiares, porque el virus continúa circulando y puede provocar consecuencias lamentables.

«La situación nuevamente es preocupante. Nosotros no estamos alarmados, pero sí estamos preocupados, más allá que no escapamos a la realidad provincial y nacional porque también vimos crecer la cantidad de contagios», manifestó López en una entrevista con Radio DON 101.5 Mhz.

Anoche, desde el hospital informaron cuatro nuevos contagios de Covid-19 en Castex, y cuatro pacientes recuperados. Actualmente hay 22 casos activos y más de 160 personas aisladas. Desde el inicio de la pandemia se confirmaron más de 150 contagios, y hay más de 130 personas recuperadas.

La situación había mejorado notablemente en Castex. El domingo pasado se cumplieron cinco jornadas sin contagios, y quedaban solamente cinco casos activos de coronavirus. Pero, en 48 horas se duplicaron los contagios. «Hasta el domingo 13 teníamos 5 casos activos y 90 personas aisladas y a las 48 horas teníamos 160 personas aisladas y 10 casos activos. Hoy tenemos más de veinte casos y es muy importante la cantidad de personas que se están hisopando diariamente», explicó López.

El entrevistado confirmó que esto es producto del «relajamiento social», pero se lamentó porque personalmente «nunca vi menor circulación y juntadas. Ni siquiera cuando estábamos en Fase 2 había mayor concientización», aseguró.

-López, se lo escucha con cierta resignación o solamente es una percepción periodística.

-Tristemente, sí. Inicialmente, me enojaba porque pretendía que todos se cuidaran, para cuidar al personal de salud que está tan expuesto. Después, caí en aislamiento y mi esposa se contagió. Tuvimos otras bajas en el equipo de salud. Hoy estamos con resignación porque seguramente habrá más casos de contagios, porque en dos días duplicamos los casos activos y las personas aisladas, y en cinco días se cuadruplicaron los casos. Estos son números.

-¿En Castex está llegando la segunda ola de o segundo brote de Covid-19?

-No lo sé. Acá hemos tenido varios días sin casos, ahora todos los días estamos sumando casos. Pero, no podemos esperar otra cosa, porque para graficar te cuento que -días atrás- fuimos a General Pico para trasladar una persona, y en cercanías del Centro de Emergencia hay un pub donde había muchas mesas afuera y no había ningún distanciamiento social y menos barbijos. El mozo era el único que tenía puesto un barbijo pero en el mentón, o sea que tenía la nariz y la boca descubiertas. Y nosotros éramos extraterrestres con caretas y todos los medios de protección porque trasladamos una persona de gravedad.

