Rigutto presentó una millonaria demanda contra El Diario de Santa Rosa

El cirujano cardiovascular Jorge Rigutto, demandó a El Diario de La Pampa por la publicación de una serie de artículos que considera «absolutamente falsos». Hubo audiencias de mediación que no llegaron a buen puerto y la presentación judicial ingresó recientemente al Juzgado Civil, Laboral, Comercial y Minería Nº 3 de la Primera Circunscripción.

Todo comenzó con una carta documento que el médico envió a la empresa periodística. La intimación se envió ante una serie de notas publicadas entre el 2 de diciembre de 2019 y el 17 de agosto de 2020, publicó el diario La Arena.

El médico sostuvo que conocían «perfectamente la falsedad de lo publicado» y señaló que «incurrieron en expresiones altamente agraviantes hacia mi persona y acusaciones cuya falacia han comprometido mi buen nombre y honorabilidad personal, familiar y profesional».

En ese sentido, remarcó que «es falso que intentara fugarme debido a que no estaba notificado de ninguna prohibición de viajar a un congreso que ya tenía programado con reservas varias dos meses antes, es falso que llevara una vida paralela, que me encontrara casado en Córdoba y con hijos desde hace 27 años y es falso que pese sobre mi persona alguna condena, en cualquier fuero o instancia, por mala praxis profesional, ni que tuviera que pagar suma dineraria alguna». Con respecto a esto último, recordó que fue sobreseído en la causa 54/2002, como así también en el Sempre según consta en el expediente 47760/00.

«Ustedes intencionalmente y con el único y exclusivo ánimo de desacreditarme abusaron flagrantemente de la constitucionalmente reconocida libertad de expresión para incurrir en los delitos penales de calumnias e injurias, a la vez que violaron solapadamente mi intimidad y me provocaron perjuicios dignos de ser debidamente resarcidos», sostuvo en la carta documento.

Falta de respuesta

Ante esto, Rigutto los intimó a que en un plazo de 72 horas «arbitren los medios necesarios para retirar de sus archivos digitales las notas periodísticas citadas y toda otra que reproduzca las mismas falacias y agravios; efectúen una publicación de igual extensión y durante la misma cantidad de días a las antedichas donde rectifiquen íntegramente las mismas; me otorguen de inmediato el derecho a réplica para publicar mi versión de los hechos con una extensión similar a las publicaciones falaces e injuriosas y procedan a resarcirme integra y económicamente por los daños y perjuicios pasados, presentes y futuros sufridos como consecuencia de las difamaciones descriptas».

El apoderado de la empresa rechazó totalmente lo expresado por Rigutto. Por estos motivos, el médico decidió recurrir a la vía judicial y se llevaron a cabo instancias de mediación, en la que participaron los titulares de El Diario y el director periodístico, Walter Goñi. En ese marco, requirió lo mismo que había solicitado en la carta documento y agregó «el pago de la suma de $ 2.000.000». Sin embargo, la instancia fracasó debido a que no se llegó a un acuerdo.

Inicio de demanda

Ante la imposibilidad de llegar a un acuerdo en la Mediación Judicial Obligatoria, se inició una demanda por «daños y perjuicios» contra «El Diario», el presidente de su Directorio, el Director Periodístico, el Editor Responsable y contra quien resulte legalmente responsable, que ingresó al Juzgado en lo Civil, Laboral, Comercial y Minería Nº 3.

En la demanda, Rigutto volvió a mencionar las publicaciones que se realizaron y ratificó que «es falso que haya tenido una seguidilla de incumplimientos a las restricciones, que intentara ‘fugarme’ debido a que no estaba notificado de ninguna prohibición de viajar, y este viaje era a un congreso en México que ya tenía programado». En ese sentido, afirmó que la palabra «fuga» tiene «una connotación negativa y delictiva que no se ajusta a disposición judicial alguna».

A su vez, remarcó que «es falso que llevara una vida paralela» y que «es absolutamente falaz que haya poseído alguna vez una familia cordobesa desconocida por mis amigos o familiares y que mi separación se haya producido cuando ésta (su ex pareja) se enteró de mi ‘doble vida’».

«Lo peor y más trascendente a estos efectos es que ninguna de esas afirmaciones tiene algún tipo de interés público o social que amerite su publicación, sino que única y exclusivamente formaría parte de mi fuero íntimo, no teniendo un ápice de relación o incidencia con la noticia de mi proceso penal. La malicia y la perniciosidad es flagrante», agregó.

Con respecto a una supuesta condena que pesa sobre su persona por mala praxis, resaltó que «es falso» y recordó que «a raíz del suceso fui absuelto en sede penal, desvinculado de toda responsabilidad en sede administrativa y relevado en sede civil de cualquier episodio que en modo alguno tenga que ver con una mala praxis médica, no existiendo a la fecha ninguna condena donde conste algún desempeño profesional reprochable a mi persona».

Mentiras y agravios

En la demanda, Rigutto afirmó que «El Diario de La Pampa no publicó una frase desafortunada que pueda resultar de dudosa redacción, todo lo contrario, decidió diseminar burdas mentiras, patentes agravios y solapadas inmoralidades a lo largo de muchas notas en diferentes ediciones, tanto en su formato digital como también en el escrito, con las reproducciones que otros periódicos también realizaron».

El médico adjuntó la prueba documental y mencionó que la parte demandada hizo caso omiso a los requerimientos realizados en la carta documento. En cambio, en el proceso de mediación solo se logró mediar uno de los cuatro pedidos, que estaba relacionado al retiro de los archivos digitales. «Tampoco lo cumplió, pudiendo hoy advertirse, a partir de un solo click, que dichos links aún perduran en la web», denunció.

Por estos motivos, consideró que deben aplicarse en este caso los principios emergentes de las doctrinas «Campillay» y de la «real malicia», ya que «El Diario no atribuyó las noticias a fuentes concretas e identificables, y al mismo tiempo no arbitró las herramientas mínimas necesarias a fin de constatar la realidad de los hechos. Es decir que, mínimamente, procedió con una culpa grave, inexcusable y con evidente despreocupación acerca de la posible falsedad de la información (estando convencida esta parte que directamente hubo una flagrante intención de daño)».

«Un daño incalculable».

«Que en un diario de difusión masiva, escrita y virtual, se diga que he sido condenado por mala praxis médica, cuando ello no es verdad, es un agravio que causa un daño incalculable, no solo por la baja en la consideración de quienes me estiman, sino por el claro desprestigio profesional que ello supone», señaló Rigutto en el escrito. Además, sostuvo que «esa noticia se produjo 20 años después del hecho que le dio origen, no entendiéndose cuál era el interés periodístico actual, resultando claro que el único fin era el agravio, el desprestigio y la mentira».

En esa línea, afirmó que «el daño moral que todo lo antedicho genera no lo repara suma dineraria alguna, ni la eliminación de las noticias virtuales, ni el derecho a réplica, ni la publicación de una sentencia favorable, sino que simplemente mitigará, en una ínfima parte, todo el dolor y el padecimiento que he debido sufrir, y que sigo sufriendo».

En otro pasaje de la demanda, el médico señaló que para probar la existencia del daño moral es «imposible» prueba directa, pero remarcó que «para cualquier persona de bien, ver reflejada su intimidad en un medio de difusión masiva es agraviante e invasivo, imagínese si, como en mi caso, esa invasión, además, estuvo constituida en su totalidad por falsedades».

«La afectación es inconmensurable, no solo en lo que hace a mi fuero íntimo, sino en la consideración que la sociedad en general posee hacia mí, lo que cual se ha visto dificultada, menguada o puesta en duda a partir de dichas publicaciones», enfatizó y concluyó: «La última nota periodística referida a la condena por mala praxis es, conjuntamente con las falsedades sobre mi intimidad, la que más daño me causó, me causa y me causará».

Carta documento al director.

El médico Jorge Rigutto también le envió una carta documento al director de El Diario, Walter René Goñi, y a una persona de su entorno por «las expresiones publicadas en su perfil de la red social Facebook con fecha 12 de abril del año 2020».

Según la postura de Rigutto, estas fueron «altamente agraviantes hacia mi persona, contienen acusaciones infundadas y me someten al escarnio público en una red social abierta, todo lo cual daña seriamente mi buen nombre y honorabilidad personal, familiar y profesional».

El médico afirmó que, específicamente «las afirmaciones publicadas falsas, maliciosas y con el único ánimo de injuriarme consisten en reproducir una nota de la misma fecha del periódico ‘La Arena’ titulado ‘Rigutto dice que fue condenado por falsa denuncia’, para luego permitir y fomentar, a través de los comentarios de la publicación, que varias personas reproduzcan insultos variados». Entre ellas, mencionó a una mujer que se refirió a su persona «»como ‘cínico hdp’, ‘impune’ y ‘nefasto personaje’, debiendo tenerse en cuenta especialmente que estas publicaciones permiten incalculables reproducciones y visualizaciones».

Pericias

Por otro lado, le manifestó a Goñi que «como consecuencia de pericias informáticas realizadas se pudo establecer y constatar que usted ha subido en el buscador ‘Google’ noticias erróneas, falsas e injuriantes sobre mi persona -tales como ‘Doble vida y una espiral de violencia’, de fecha 5 de diciembre de 2019, entre muchos otros- y ha mandado a replicar otras noticias igualmente falsas en varios portales en idioma inglés para que la compartan y continúan replicándola, lo cual de hecho así ha acontecido».

Para Rigutto, esto implicó «también un daño a mi imagen digno de ser reparado integralmente, dada que la trascendencia de la injuria también ha excedido los límites de nuestro país y en lugares donde también soy reconocido, mancillándose, una vez más, mi honorabilidad y reputación personal y profesional».

Por estos motivos, intimó a ambos «para que -en sus respectivas proporciones- en el perentorio e improrrogable plazo de 72 horas procedan a resarcirme íntegra y económicamente por los daños y perjuicios pasados, presentes y futuros sufridos como consecuencia de las difamaciones descritas.

En caso de no verificarse el cumplimiento de lo intimado, se procederá al inmediato inicio del proceso de Mediación obligatorio para -luego e inmediatamente en caso de no resultar satisfechos- continuar con acciones judiciales por daños y perjuicios correspondientes».

En este caso, según pudo saber este diario, también se tramitó en la Justicia civil una demanda por daños y perjuicios.

