El BLP cierra preventivamente seis agencias en Santa Rosa y General Pico

De acuerdo con la situación sanitaria de público conocimiento, el BLP informó que los locales de atención en la calle 9 de Julio y la agencias Barrio Esperanza, ex Hotel Comercio y Butaló de Santa Rosa no tendrán atención al público el lunes 21, martes 22 y miércoles 23. La medida también incluye a las agencias del Barrio Talleres de General Pico y la agencia de All Boys en Santa Rosa.

Los cajeros automáticos serán recargados con efectivo de la forma habitual.

Además, se podrán continuar realizando todas las operaciones a través de los cajeros automáticos y canales digitales Home Banking, Pampa Móvil y e-banking.

