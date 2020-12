Prometedor hallazgo: encontraron una nueva población de ballena azul

A partir del «canto» del animal, científicos estadounidenses identificaron al nuevo grupo de cetáceos. «Comprenden subespecies únicas, no simplemente poblaciones, lo que las hace particularmente especiales e importantes para la biodiversidad», resaltaron.

Científicos estadounidenses descubrieron un «canto» único de ballena azul que se escucha desde la costa del Mar Arábigo de Omán hasta el archipiélago de Chagos en el Océano Índico central y tan al sur como Madagascar en el suroeste del Índico. Estos indicios llevaron a los expertos a pensar que existe una nueva población de esta golpeada especie en extinción.

Las ballenas azules son los animales más grandes que jamás hayan vivido en el planeta y se encuentran en todos los océanos del mundo. Todas las ballenas azules cantan canciones reconocibles y de tono muy bajo, y convenientemente para los investigadores, cada población tiene su propia canción única. Las conclusiones fueron publicadas en un artículo de la revista Endangered Species Research.

El doctor Salvatore Cerchio, director del Programa de Cetáceos del Fondo Africano de Conservación Acuática y Científico Visitante en el Acuario de Nueva Inglaterra, dirigió el análisis de las grabaciones de ballenas de tres lugares en el Océano Índico occidental.

Cerchio grabó por primera vez la canción novedosa en 2017, durante una investigación centrada en las ballenas de Omura en el canal de Mozambique frente a Madagascar, y la reconoció como una canción de ballena azul que nunca se había descrito. El experto estaba trabajando a la par con un equipo de científicos que recopilaba grabaciones acústicas frente a la costa de Omán en el Mar Arábigo.

