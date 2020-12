Hoy es el cumpleaños de Teresa Parodi

30 de Diciembre de 1947 – Nace Teresa Adelina Sellares de Parodi, en la Ciudad de Corrientes. Cantautora.

A los 9 años de edad comienza a tomar clases de canto y guitarra.

A los 16, en 1964, recibió su título de maestra, empezó la carrera de Literatura en la facultad de Humanidades de Resistencia, tomó un compromiso político que sigue sosteniendo y se puso de novia con el hijo de una familia de trabajadores y se casó a pesar de la negativa de sus padres y siendo menor de edad. En esos tiempos ejerció docencia en una escuelita de El Dorado en Provincia de Misiones.

Muy temprano murió su padre, tres meses antes del nacimiento de Guillermo, el primer hijo, a sus veinte años. Luego de presentarse en varios escenarios, en 1979, a los 31 años, integraría el quinteto del maestro Astor Piazzolla como cantante invitada

Con el auspicio del gobierno correntino grabó su álbum seminal “Teresa Parodi desde Corrientes” en 1980. Tres años después editó “Canto a los hombres del pan duro”.

En 1984 participó por primera vez del Festival Nacional del Folklore de Cosquin, donde logro la «Consagración».

En 1999 le fue entregado el «Camín de Oro», premio a la trayectoria en el Festival de Cosquin.

En Junio de 2006, la correntina fue declarada ciudadana ilustre de la Ciudad de Buenos Aires.

Obras: La abuela Emilia – Al sur de la villa (con Antonio Tarrago Ros) – Alas de libertad (con Luis Gurevich) – Anymaná (con Sara Mamani) – Apurate José – Aquel caballito de madera (con Carmen Guzmán) – Aquel olor a jazmines – Bailar de esa manera (con Enrique Llopis) – Canto labriego – Canto nochero (con Kike Teruel) – Cantora de pueblo (con Perla Aguirre) – Chamamecito maceta (con Antonio Tarrago Ros) – Cielo de Mantilla (con Mateo Villalba) – Creo – Cunumí carrero – Dar la cara – De los buenos días (con Carlos Bergesio) – De los pequeños pueblos (con Enrique Llopis) – Diosito no es culpa nuestra (con peteco Carabajal) – El Bayo Ruano (con Francisco Madariaga) – El cielo del albañil (con Antonio Tarrago Ros) – El enchamigador (con Antonio Tarrago Ros) -El niño y los hombres – El país del interior (con Enrique Llopis) – Esa musiquita – Fiesta del alma (con Kike Teruel) – Filón de amor (con Kike Teruel) – Gringo no te calles todavía (con Enrique Llopis) – Indio (de José Pedroni) – La canción es urgente – La changa de los Domingos – La Francisca y el Ramón – La Negra Eulogia – Lo que pueden los indios (con Carlos Bergesio) – Los hijos del sol (con Jimena y Mario Teruel) – Lunita lunera – María Pilar – María y Manuel – Ña Poli (con Raúl Carnota) – Naranjo y miel (con Eugenio Inchausti) – Pájaro sin cielo (con María Morales Segovia y Antonio Tarrago Ros) – Para toda la vida – Pedro canoero – Perdón (con Peteco Carabajal) – Por el rio volveré – Que no nos toquen los viejos – Resistiendo – San Cayetano (con Peteco Carabajal) – Simón Caravallo – Soy feliz – Te debo una canción – Tu jardín en flor (con Omar Ramón Merlo) – Vengo a cantar (con Mario Teruel), entre otras.

