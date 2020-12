La OMS homologó la vacuna contra el coronavirus de Pfizer-BioNTech

La Organización Mundial de la Salud (OMS) dio este jueves su primera homologación de urgencia desde el inicio de la pandemia de coronavirus a favor la vacuna Pfizer-BioNTech, lo que facilitará su uso en los países que aún no la validaron.

«Es un paso muy positivo para garantizar un acceso universal a las vacunas contra la Covid-19», aseguró Mariangela Simao, directora encargada del acceso a los medicamentos en esta agencia de la ONU, según un comunicado reproducido por las agencia AFP y Sputnik.

Sin embargo, la doctora destacó que «se necesita un esfuerzo aún mayor para asegurar que se disponga de suficientes dosis de vacunas para satisfacer las necesidades de las poblaciones prioritarias en todo el mundo».

The Pfizer/BioNTech #COVID19 vaccine today became the first vaccine to receive WHO validation for emergency use since the outbreak began.

Equitable global access to vaccines is crucial to combat the pandemic.

👉 https://t.co/7WNcHhc3z8 pic.twitter.com/Kyjv5RNzjB

— World Health Organization (WHO) (@WHO) December 31, 2020