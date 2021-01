Se cumple un nuevo aniversario del nacimiento de Guillermo Pelayo Patterson

1 de Enero de 1901 – Nace Guillermo Félix Pelayo Patterson, en Ciudad de Buenos Aires. Periodista, locutor autor, compositor y poeta.

Hijo de Manuel Pelayo, quien fundara la “Revista Sudamericana de Bancos” en 1894 y de la cual Guillermo llego a ser director: También dirigió el periódico “El país” de su propiedad.

Se radico en Salta, donde trabajo en la extinta LV9 Radio Provincia de Salta, bajo la dirección de Cesar Fermín Perdiguero, promoviendo audiciones de diversos géneros y en forma especial las folklóricas.

Para la década de 1940, se hallaba casado con Amelia Cabeza (Amy Patterson) y fue durante esos tiempos que en las audiciones de LV9, su cuñado Ernesto Cabeza junto al “Payo” Sola, se dan a conocer al público en lo que fue “Romance de Dos Guitarras”. También por ese entonces nace la famosa zamba “La Nochera” con música de Ernesto Cabeza y la letra del poeta Jaime Dávalos.

Al ser liquidada LV9 para dar nacimiento a Radio Güemes, en el año 1952, Pelayo Patterson paso a ejercer su profesión de periodista en diario “El Norte”, que tiempo más tarde debió cerrarse por razones de índole política. Es así que pasa a trabajar en diario “El Tiempo” de Jujuy, donde también participa de tareas administrativas, organizando toda la distribución del interior. Estos viajes que realiza, le permiten recoger apuntes que luego utiliza en los temas folkloricos que lanza al conocimiento del público, en sus propias ediciones, que imprime en una vieja máquina “Rotaprint”, y distribuye gratuitamente en el país y el exterior, haciendo conocer así, lo nuestro fuera de nuestras fronteras. Junto con sus ediciones, distribuye a la vez, las que le envían sus amigos folkloristas desde Buenos Aires, Salta y Jujuy, ya que posee un extenso fichero de personas y conjuntos, amantes del cancionero nativista.

Obras: A la cola don Nicola (con Rafael Ross) – Agüita clara (con Ernesto Cabeza) – Alborozo (con Amelia Cabeza de Pelayo) – Alegría de mi pueblo (con Marcos Tamez) – Bailando chacarera (con José Argentino Di Giulio) – Como el viento (con Amelia Cabeza de Pelayo) – Chuequita la boliviana (con José Ángel Quiroga y Amelia C. de Pelayo) – Del quebrachal a la caña (con Ernesto Cabeza) – El carperito (con Marcos Tames) – El chirivico (con Amelia C. de Pelayo) – Fiesta quebradeña (con Ángel Rosina) – Llegando estoy (con Ernesto Cabeza) – Luna salteña (con Domingo Spezzi) – Mañanitas mendocinas (con Ernesto Cabeza) – Noches de Salta (con Ernesto Cabeza) – Nuestras Malvinas (con Amelia C. de Pelayo) – Palo borracho (con Amelia C. de Pelayo) – Que vivan los novios (con Rafael Rossi) – Soliz Pizarro (con Gustavo A. “Payo” Sola) – Tejiendo (con Amelia C. de Pelayo) – Zamba del arbolito (con Amelia C. de Pelayo) – Zamba del pañuelito (con Ernesto Cabeza), entre muchas otras.

