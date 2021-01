UNLPam: Más de un centenar de estudiantes participaron en las actividades deportivas durante 2020

La Secretaría de Bienestar Universitario realizó un balance del año 2020, donde a pesar de la situación epidemiológica, se llevaron adelante actividades deportivas innovadoras como fue «Deportes al Aire Libre» y «Yoga al Aire Libre», así como también los cursos de gimnasia funcional en modalidad virtual, a través de la plataforma Moodle. Además, destacaron la importancia de desarrollar actividad física para mantener la salud cardiovascular, más aún en tiempos de aislamiento y distanciamiento social.

Las actividades desarrolladas por un centenar de estudiantes y previa aprobación de los protocolos correspondientes, fueron:

-en la sede de Santa Rosa: entrenamiento funcional, actividad aeróbica y yoga.

-en la sede de General Pico – playón deportivo de la UNLPam esquina 7-110 -: hockey, voley, basket, yoga, funcional, gimnasia aeróbica y futsal.

Además, se incorporó New Com para docentes y no docentes de la UNLPam y entrenamiento deportivo en casa a través de la plataforma moodle, con clases a cargo del profesor Rolando Aulestiarte.

Como complemento de las actividades físicas se trabajó en el apoyo y contención de los/as estudiantes ayudándolos con alimentos e indumentaria deportiva, entre otras.

Destacaron que la UNLPam fue sede del Primer Regional Patagónico de Juegos Universitarios Electrónicos – E – JUAR 2020, organizado junto a las Federación de Deporte Universitario Argentino (FeDUA), la Federación Argentina de Ajedrez (FADA) y la Federación de Juegos Electrónicos (DEVA) , que congregó a estudiantes de universidades públicas y privadas de toda la Patagonia, con una destacada participación de estudiantes de esta Universidad en distintas disciplinas.

