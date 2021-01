La historia de Chuky, el perro santafesino que pasó las fiestas en Eduardo Castex

Chuky es un perro “viejito”, según la definición de sus dueños. Pero, muy querido por una familia de Venado Tuerto. En las últimas horas “revolucionó” las redes sociales de los usuarios castenses, porque sus propietarios regresaron para tratar de encontrarlo, después que el martes 22 lo extraviaran cuando se dirigían hacia Río Negro para pasar las fiestas de fin de año.

Los santafesinos Daniel y Liliana se trasladan en una Ducato, con una imagen del Papa Francisco en la parte trasera. Partieron desde Venado Tuerto y el martes 22 pararon en Eduardo Castex para “bajar los perros” porque “hacía mucho calor”.

Y ahí surgió la travesura y la travesía de Chuky. Aparentemente se le acercó otro perro, se asustó y salió corriendo. Y sus propietarios ya no pudieron localizarlo. “Ese día mis padres, que son grandes y no pudieron correr detrás de Chuky, estuvieron toda la jornada buscando por las calles del pueblo, pero no lo pudieron encontrar”, relató una hija.

Liliana y Daniel resignados, decidieron –con mucho dolor- emprender viaje rumbo a la localidad rionegrina de Contraalmirante Cordero.

El amor por Chuky los continuó movilizando. Desde tierra rionegrina se comunicaron con las veterinarias de Eduardo Castex. En una veterinaria tenían información de Chuky, pero cuando fueron a verlo, ya no estaba.

Otra vez se habían perdido los rastros de Chuky. Y Liliana y Daniel regresaron a Eduardo Castex. La hija se comunicó con Radio DON y se difundió la información, que rápidamente se viralizó en las redes sociales. A los pocos minutos, coincidentemente, recibieron un llamado telefónico esperanzador. Aparentemente Chuky estaba en un campo cercano a la zona urbana.

Hacia allí rumbeó la Ducato. Y en el campo Las Tres Niñas, el matrimonio santafesino se pudo reencontrar con Chuky, que comenzó el año en una residencia castense.

“Realmente estamos muy agradecidos porque toda la gente que se cruzaron estuvo dispuesta a colaborar. Indudablemente lo trataban muy bien, porque estaba contento cuando se reencontró con mis padres. Ellos están re cansados y pasarán la noche en Eduardo Castex para después regresar a Venado Tuerto”, relató la hija desde Santa Fe.

La historia de Chuky tuvo un final feliz. El perro santafesino pasó las fiestas en Eduardo Castex y ya se reencontró con sus propietarios, para regresar a su casa.

¿Quizás también necesitaba un descanso y un poco de campo y aire puro después de un año pandémico en aislamiento social?

