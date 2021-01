Una diputada republicana entró al Congreso con una Glock para defender la portación de armas

Laura Boebert, diputada recientemente electa del Partido Republicano del Estado de Colorado asumió en la Cámara de Representantes e hizo un anuncio por las redes sociales a favor de la aportación de armas.

Según informó el Washington Post, Boebert defendió su derecho de llevar una Glock en los terrenos del Capitolio de los Estados Unidos y en las calles de Washington.

«Aunque ahora trabajo en una de las ciudades más liberales de Estados Unidos, me negué a renunciar a mis derechos, especialmente a los de la Segunda Enmienda», dijo Boebert antes de ingresa a la ceremonia de asunción de su primer mandato como asambleísta.

Let me tell you why I WILL carry my Glock to Congress.

Government does NOT get to tell me or my constituents how we are allowed to keep our families safe.

I promise to always stand strong for our 2nd Amendment rights.https://t.co/E75tYpdN4B pic.twitter.com/qg7QGenrNo

— Lauren Boebert (@laurenboebert) January 4, 2021