Milagro en Castex: Niña de 3 años cruzó la calle, quedó debajo de una camioneta y no sufrió lesiones

En el Barrio Evita de Eduardo Castex se produjo un incidente –el martes a las 20.15 horas- que pudo tener consecuencias trágicas. Una niña de 3 años cruzó la calle en un triciclo, sin percibir que venía transitado una camioneta; la rápida maniobra del conductor permitió frenar y la niña quedó debajo de la pick up, pero no fue arrollada. “Fue un milagro. La niña quedó debajo de la camioneta y no fue impactada ni tuvo lesiones”, relataron fuentes policiales.

La camioneta salió de un domicilio cercano, por lo cual transitaba a baja velocidad. La niña se cruzó la calle, y quedó debajo de la camioneta. “La gente se acercó, el conductor hizo marcha atrás y la niña fue traslada al Hospital. Después, se tomó contacto con el propietario del rodado porque vino a la comisaría para brindar detalles del episodio”, relataron fuentes policiales.

El hecho ocurrió en el Pasaje 41 bis del barrio Evita. El conductor de la camioneta Ford Ranger concurrió a la comisaría, y el rodado fue secuestrado para realizar los peritajes.

Ahora se aguarda la evolución de la niña que quedó internada en observación. Y se iniciaron actuaciones con intervención del Ministerio Público Fiscal.

