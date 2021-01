Paro Agropecuario: Coninagro no se suma y parte la Mesa de Enlace

La Mesa de Enlace finalmente decidió convocar a un cese de comercialización de granos. La medida de fuerza se realizará desde el lunes 11 de enero hasta el miércoles 13 en protesta contra el cierre de exportaciones de maíz. El paro fue convocado por La Rural, CRA y Federación Agraria, mientras que Coninagro no adhirió.

El dato político es que de la protesta participarán tres de las cuatro entidades rurales ya que Coninagro decidió no adherir a la misma. La decisión de la organización cooperativa generó sorpresa y polémica entre productores y dirigentes del campo.

«Insistimos en la necesidad de revisar el cierre de exportaciones, dado que es negativo para los intereses de todos los argentinos, en un marco de diálogo con las autoridades», remarcaron la Sociedad Rural, Confederaciones Rurales y Federación Agraria.

«La medida es absolutamente perjudicial para el campo y para la Argentina en su conjunto», indicaron La Rural, CRA y FAA. «Hemos sido respetuosos de la autonomía que tiene cada una de las entidades», aclararon las tres entidades en un comunicado.

El presidente de Coninagro, Carlos Iannizzotto, explicó los motivos por los cuales no se sumó al resto de la Mesa de Enlace. «No es momento de parar, pero sí de reclamar. No adherir al paro es una medida a favor del país, no del Gobierno», dijo el mendocino.

En el campo los dardos apuntan al secretario de Agricultura, Julián Echazarreta. Sucede que el segundo de Luis Basterra fue durante varios años gerente de la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA) donde Coninagro tiene participación mayoritaria.

La decisión de convocar al cese de comercialización de granos recién para la semana que viene, en tanto, fue interpretada como un guiño al Consejo Agroindustrial para que, mediante esa vía, se inicie un canal de diálogo y negaciones con la Casa Rosada.

El Consejo Agroindustrial, de hecho, le envió este martes una carta al Presidente Alberto Fernández y a los ministros Martín Guzmán, Matías Kulfas, Luis Basterra y Felipe Solá, para expresar su preocupación por la medida anunciada la semana pasada.

«El camino no es el de las decisiones arbitrarias que desconocen la realidad económica y social del país. Insistimos en abocarnos en poner foco en políticas que fomenten la producción, la inversión, el empleo, el consumo y las exportaciones», señaló el Consejo.

Por su parte, en el Gobierno, según supo LPO, no descartan sentarse a negociar con las autoridades del Consejo Agroindustrial e, incluso, evaluar el impacto del cierre de exportaciones que no fue celebrado por ningún eslabón de la cadena de valor.

El Centro de Exportadores de Cereales (CEC) también rechazó la prohibición de vender maíz al exterior. «El abastecimiento del mercado interno ya estaba asegurado para el próximo bimestre dado el incremento relativo de la producción», explicó la entidad.

En este contexto, el precio de la soja en el Mercado de Chicago (CBOT) sigue en niveles máximos en los últimos 6 años. Este martes cerró a 496 dólares por tonelada versus 483 dólares en la jornada previa (hace un año cotizaba a 342 dólares).

